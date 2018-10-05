Jovens do ES querem apoio do futuro presidente à segurança

Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

Em uma eleição presidencial polarizada entre direita e esquerda, o Gazeta Online foi às ruas e entrevistou seis jovens de diferentes posicionamentos políticos e todos foram unânimes em afirmar que, independentemente da ideologia vencedora, o que eles esperam do futuro ocupante do Palácio do Planalto são propostas para melhorar a segurança, a saúde, a educação e a economia.

O estudante Renan Diego Coutinho, 26 anos, morador de Vitória, estudante de Administração, é um desses jovens que acredita que o futuro chefe do Executivo nacional tenha que investir em segurança e saúde que, para ele, são primordiais para o país.

"Espero que ele invista na saúde e segurança, porque antes de investir em economia, a gente precisa ter segurança para poder andar livremente", disse.

Renan Coutinho espera que o futuro presidente invista na saúde e segurança Crédito: Gilson Arão

Com o mesmo pensamento, Renzo Pagio, 18 anos, estudante de pré-vestibular, morador de Vitória, participa pela primeira vez de uma eleição. Ele comentou sua insegurança quanto a violência e disse que o presidente deve investir mais na segurança pública.

"Espero um presidente que olhe mais para a segurança. Tenho uma irmã que amo muito e quando saio de casa não sei se quando voltar poderei encontrá-la novamente pela insegurança em que vivemos", alegou.

O estudante Renzo Pagio disse que se sente inseguro Crédito: Gilson Arão

INVESTIMENTOS

Maryanne Mattos, 19 anos, moradora de Vila Velha, estuda Eletrotécnica numa instituição pública, a jovem é presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Vitória (UMES) e avalia que é preciso melhorar a educação com mais investimentos.

"No primeiro dia de mandato, o presidente precisa revogar medidas que foram aprovadas e que prejudicam a juventude que estuda em escolas públicas, como a PEC 55, que limita os gastos, e também retornar com mais projetos sociais e políticas públicas para o Brasil voltar a crescer", disse.

Quando Maryanne menciona a PEC 55, ela se refere à Proposta de Emenda Constitucional aprovada em dezembro de 2016, que cria um teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos.

Da mesma forma, Nayara Motta, 21 anos, moradora da Serra, estudante de Psicologia, acredita que o país precisa investir mais na ciência, valorizando os jovens e as diferenças, além de zelar pela educação.

"Espero um presidente que dê voz e assegure mais direitos a nós, jovens, as minorias sociais, que invista em educação, em projetos científicos que abram portas para o ensino superior", afirmou.

Darcy Júnior, 21 anos, morador da Serra, estudante de Direito, defende que o novo presidente esteja pronto para fazer reformas fiscais para que a economia do país se estabilize rapidamente. O jovem defende redução do Estado para otimização dos serviços.

"O país precisa de um presidente que olhe para o futuro e adote as medidas necessárias para reestruturar o país, ainda que elas sejam impopulares. Um presidente que esteja comprometido com a economia. O pior para o país hoje seria o retorno de um projeto de poder que se instalou no Brasil e deixou um rastro de destruição", salientou o jovem.

CULTURA

Raphael Ávila, 23 anos, morador de Vila Velha, é estudante de Recursos Humanos e espera que o próximo presidente realize investimentos em infraestrutura, popularize a cultura, educação, e que possua uma visão integrada para a economia.