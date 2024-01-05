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Tristeza

Jovem que cheirou pimenta tem piora com febres após infecção por bactéria

A jovem Thais Miranda apresentou uma infecção bacteriana no intestino e teve uma piora na última semana; família criou vaquinha para ajudar nos cuidados médicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2024 às 11:35

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 11:35

Jovem que cheirou pimenta e teve reação alérgica passa Natal no hospital
Jovem que cheirou pimenta tem piora com febres após infecção por bactéria Crédito: Reprodução
A jovem Thais Medeiros, que ficou internada após inalar pimenta em conserva, apresentou uma piora no estado de saúde na semana passada.
Thais teve picos de febre e uma bactéria no intestino nos últimos dias. A mãe Adriana Medeiros contou que a jovem chora todos os dias e se mostra bastante agitada.
Ela passou o natal no hospital e a previsão é de que possa ir para casa no dia 15 de janeiro. Thais também teve uma infecção óssea e está em tratamento com antibióticos.
A família criou uma vaquinha para auxiliar nos cuidados médicos. Thais realiza fisioterapias, sessões de fonoaudiologia e neuromodulação, um procedimento não invasivo utilizado para tratar distúrbios neurológicos.
''Ver minha filha nessa condição me dói muito e dilacera meu coração'', relatou a mãe em uma de suas redes sociais. Apesar de angustiada, Adriana conta não perder a esperança na recuperação.

RELEMBRE O CASO

A trancista Thais Medeiros, mãe de duas filhas, passou mal após cheirar um pote de vidro de pimenta. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado durante um almoço com o namorado, na cidade de Anápolis.
A jovem começou a sentir a garganta coçando e apresentar vermelhidões. Imediatamente ela foi levada ao Hospital Santa Casa da cidade, em seguida transferida para Goiânia.
Além da própria alergia, Thais passou por complicações como infecções e para cardiorrespiratória. Com isso, desenvolveu uma lesão no cérebro e deixou de responder a estímulos.
Os médicos esclareceram que a reação é rara e fez com que Thais ficasse mais de 5 meses internada. Ela também perdeu a visão e hoje permanecesse acamada com cuidados diários.
"Minha filha saiu de um jeito e voltou assim, como um neném", falou a mãe da jovem ao UOL na época. Adriana teve que deixar seu trabalho em um salão de beleza e hoje cuida em tempo integral da filha e das netas.

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