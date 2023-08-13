José Murilo de Carvalho, historiador e membro da ABL, morre aos 84 anos

O historiador José Murilo de Carvalho morreu na madrugada deste domingo (13) aos 84 anos. Ele estava internado com Covid-19. O velório será realizado na segunda-feira (14), a partir das 9 horas na Academia Brasileira de Letras e o enterro ocorrerá às 13h no Mausoléu da ABL no Cemitério São João Batista.

O historiador José Murilo de Carvalho morreu aos 84 anos Crédito: Universidade de Coimbra/Divulgação

José Murilo era mineiro, bacharel em sociologia e política pela UFMG, mestre em ciência política pela Universidade de Stanford, na Califórnia, onde defendeu tese sobre o Império Brasileiro.

Foi professor e pesquisador visitante nas universidades de Oxford, Leiden, Stanford, Irvine, Londres, Notre Dame, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e na Fundação Ortega y Gasset em Madrid.