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Membro da ABL

José Murilo de Carvalho, historiador e membro da ABL, morre aos 84 anos

O historiador José Murilo de Carvalho morreu na madrugada deste domingo (13) aos 84 anos; ele estava internado com Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2023 às 11:10

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 11:10

O historiador José Murilo de Carvalho morreu na madrugada deste domingo (13) aos 84 anos. Ele estava internado com Covid-19. O velório será realizado na segunda-feira (14), a partir das 9 horas na Academia Brasileira de Letras e o enterro ocorrerá às 13h no Mausoléu da ABL no Cemitério São João Batista.
O historiador José Murilo de Carvalho morreu aos 84 anos
O historiador José Murilo de Carvalho morreu aos 84 anos Crédito: Universidade de Coimbra/Divulgação
José Murilo era mineiro, bacharel em sociologia e política pela UFMG, mestre em ciência política pela Universidade de Stanford, na Califórnia, onde defendeu tese sobre o Império Brasileiro.
Foi professor e pesquisador visitante nas universidades de Oxford, Leiden, Stanford, Irvine, Londres, Notre Dame, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e na Fundação Ortega y Gasset em Madrid.
O historiador foi professor emérito da UFRJ e pesquisador emérito do CNPq. Eleito para a ABL em 2004, ocupava a cadeira nº 5. Escreveu 19 livros, entre eles "A Formação das Almas", "A cidadania no Brasil", e "Os bestializados". Fazia parte também da Academia Brasileira de Ciências.

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