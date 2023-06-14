Eleito novo imortal para a vaga de Cacau Monjardim na Academia de Letras

A reunião ordinária que definiu a eleição de Fábio Daflon foi realizada nesta terça-feira (13), na sede da AEL, também conhecida como a Casa Kosciuszko Barbosa Leão, em homenagem ao patrono que fez a doação de sua residência à entidade.
Nascido em 1953, Fábio Daflon é médico pediatra, militar da reserva e membro da Academia de Letras de Vila Velha. Autor prolífico, publicou os livros de poesia “Mar Ignóbil”, “Mar Sumidouro”, “Vagalume-Farol”, “Mar Raso”, “Um Sol para Valentine”, “Sovacos”, “Canto Gordo” e “Jeca Tatuado”.
O novo imortal é coautor de “Vento Passado”, memórias do recruta 271. Escreveu, também, o livro de ensaio “O limite é o Cosmos”, sobre a obra poética de Marli de Oliveira. De acordo com o estatuto da AEL, o novo acadêmico tomará posse no prazo de 180 dias.
Mas a terça-feira (13) não foi só de alegria para o mundo das letras capixabas. É que na madrugada de ontem morreu Caco Appel, aos 70 anos, editor, designer gráfico e escritor catarinense há muitos anos radicado no Espírito Santo. Autor de “Leituras – crônicas do prazer de ler", ele foi sepultado à tarde, no Jardim da Paz, na Serra
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