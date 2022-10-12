José Dumont é solto pela Justiça e terá de usar tornozeleira eletrônica

SÃO PAULO - A Justiça mandou soltar o ator José Dumont, de 72 anos. A informação foi confirmada ao site F5 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A partir de agora, ele terá de ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica.

José Dumont terá de cumprir medidas cautelares alternativas, com uso de tornozeleira Crédito: Reprodução | TV Record

A decisão sobre a soltura foi da 3ª Câmara Criminal, em sessão de julgamento. O processo está em segredo de Justiça. Segundo o TJ, a prisão preventiva foi afastada porque o ator está sendo processado pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas.

De acordo com o Código de Processo Penal, não cabe prisão preventiva nessa situação. No entanto, ele terá de cumprir medidas cautelares alternativas, como a monitoração eletrônica.

O ator José Dumont foi preso no dia 15 de setembro no Rio de Janeiro sob suspeita de armazenar imagens de sexo envolvendo crianças, crime previsto no artigo 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A prisão foi em flagrante. Dumont já era alvo de investigação em inquérito na Dcav (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima), pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso no apartamento onde morava no Flamengo.

Segundo a polícia, um advogado o acompanhou durante todo o procedimento na delegacia — a reportagem não conseguiu localizá-lo.

De acordo com a Polícia Civil, ele teria usado do prestígio de ser ator para atrair um adolescente, de 12 anos, que seria seu fã.