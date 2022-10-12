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Em liberdade

José Dumont é solto pela Justiça e terá de usar tornozeleira eletrônica

Ator estava preso desde o dia 15 de setembro, no Rio de Janeiro, sob suspeita de armazenar imagens de sexo envolvendo crianças

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 14:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 out 2022 às 14:36
SÃO PAULO - A Justiça mandou soltar o ator José Dumont, de 72 anos. A informação foi confirmada ao site F5 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A partir de agora, ele terá de ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica.
Ator José Dumont é preso
José Dumont terá de cumprir medidas cautelares alternativas, com uso de tornozeleira Crédito: Reprodução | TV Record
A decisão sobre a soltura foi da 3ª Câmara Criminal, em sessão de julgamento. O processo está em segredo de Justiça. Segundo o TJ, a prisão preventiva foi afastada porque o ator está sendo processado pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas.
De acordo com o Código de Processo Penal, não cabe prisão preventiva nessa situação. No entanto, ele terá de cumprir medidas cautelares alternativas, como a monitoração eletrônica.
O ator José Dumont foi preso no dia 15 de setembro no Rio de Janeiro sob suspeita de armazenar imagens de sexo envolvendo crianças, crime previsto no artigo 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
A prisão foi em flagrante. Dumont já era alvo de investigação em inquérito na Dcav (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima), pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso no apartamento onde morava no Flamengo.

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Segundo a polícia, um advogado o acompanhou durante todo o procedimento na delegacia — a reportagem não conseguiu localizá-lo.
De acordo com a Polícia Civil, ele teria usado do prestígio de ser ator para atrair um adolescente, de 12 anos, que seria seu fã.
Com mais de 40 anos de carreira, Dumont atuou em filmes, novelas e séries. Ele estava no elenco da próxima de "Todas as Flores", novela a ser exibida no Globoplay. Porém, após a prisão, a TV Globo afirmou que decidiu retirá-lo da obra.

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