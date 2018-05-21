Jair Bolsonaro apoia greve de caminhoneiros contra alta do diesel

Bolsonaro Crédito: Jair Bolsonaro | Aílton de Freitas

O deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido Social Liberal (PSL), defendeu a greve de caminhoneiros que protestam contra a alta no preço dos combustíveis em um vídeo publicado em suas redes sociais na noite deste domingo (20).

Os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que interessam aos 200 milhões de brasileiros. Não têm encontrado eco no Legislativo. Sobrou-lhes o Executivo, que teima a se omitir. Somente a paralisação prevista a partir de segunda-feira (21) poderá forçar o presidente da República a dar uma solução para o caso, disse Bolsonaro.

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Rodovias em 18 Estados do país foram atingidas pelos bloqueios desta segunda-feira (21). Segundo a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), que reúne 700 mil caminhoneiros autônomos, nesta manhã já foram contabilizadas 28 manifestações em 11 Estados, com maior incidência na Bahia, com cinco, e em Minas Gerais, com sete.

Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor nesta terça-feira (22), o preço médio do litro da gasolina nas refinarias será de R$ 2,0867, com alta de 0,90% em relação à média atual de R$ 2,0680. O valor médio nacional do litro do diesel subiu para R$ 2,3716, 0,97% maior do que a medida atual de R$ 2,3488.