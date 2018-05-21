Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jair Bolsonaro apoia greve de caminhoneiros contra alta do diesel
Veja Vídeo

Jair Bolsonaro apoia greve de caminhoneiros contra alta do diesel

'Os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que interessam aos 200 milhões de brasileiros', diz pré-candidato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 18:46

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 18:46

Bolsonaro Crédito: Jair Bolsonaro | Aílton de Freitas
O deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido Social Liberal (PSL), defendeu a greve de caminhoneiros que protestam contra a alta no preço dos combustíveis em um vídeo publicado em suas redes sociais na noite deste domingo (20).
Os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que interessam aos 200 milhões de brasileiros. Não têm encontrado eco no Legislativo. Sobrou-lhes o Executivo, que teima a se omitir. Somente a paralisação prevista a partir de segunda-feira (21) poderá forçar o presidente da República a dar uma solução para o caso, disse Bolsonaro.
VEJA VÍDEO
Rodovias em 18 Estados do país foram atingidas pelos bloqueios desta segunda-feira (21). Segundo a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), que reúne 700 mil caminhoneiros autônomos, nesta manhã já foram contabilizadas 28 manifestações em 11 Estados, com maior incidência na Bahia, com cinco, e em Minas Gerais, com sete.
Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor nesta terça-feira (22), o preço médio do litro da gasolina nas refinarias será de R$ 2,0867, com alta de 0,90% em relação à média atual de R$ 2,0680. O valor médio nacional do litro do diesel subiu para R$ 2,3716, 0,97% maior do que a medida atual de R$ 2,3488.
Mais cedo, em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, Bolsonaro voltou a fazer um discurso forte voltado à segurança pública e criticou grupos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Ele também defendeu a reforma trabalhista e disse que é melhor ter menos direitos trabalhistas e continuar empregado que manter os direitos porém sofrer com o desemprego.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados