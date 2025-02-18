Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jabuti é resgatado após sobreviver dez anos embaixo de piso
Inacreditável

Jabuti é resgatado após sobreviver dez anos embaixo de piso

A dona da casa acredita que o animal estava lá há dez anos, desde que fez a última reforma

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 08:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2025 às 08:30
Animal se alimenta de pequenos insetos e ficou soterrado por dez anos, no Tocantins
Animal se alimenta de pequenos insetos e ficou soterrado por dez anos, no Tocantins Crédito: Reprodução
Um pedreiro de Itacajá, no Tocantins, viralizou nas redes sociais após encontrar um jabuti vivendo soterrado sob um piso de cerâmica. A dona da casa acredita que o animal estava lá há dez anos, desde que fez a última reforma. Segundo a TV Anhanguera, afiliada da Globo local, o animal é da espécie Chelonoidis denticulata, mais conhecida como jabuti-tinga ou jabuti amarelo. A espécie se alimenta de insetos e consegue viver soterrada por longos períodos se tiver entrada de oxigênio e umidade no local.
Devido ao tempo que provavelmente viveu soterrado, o jabuti tem deformidades no casco, deficiência nutricional e intolerância à luz solar. A emissora procurou Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que se dispôs a resgatar o animal. "O Instituto Natureza do Tocantins [Naturatins] informa que o jabuti-tinga encontrado em Itacajá, após possivelmente passar anos soterrado, precisa de cuidados veterinários para avaliar sua condição de saúde e iniciar um tratamento adequado", diz nota enviada pelo órgão.
"Até que o animal seja encaminhado, a orientação é que mantenha-o temporariamente em um ambiente seguro, com temperatura controlada e acesso à luz solar indireta. Ofereça água limpa e fresca para hidratação. A alimentação deve ser introduzida gradualmente, com frutas, verduras e folhas adequadas para a espécie".
A dona da casa, Luiza Coelha da Cruz Aguiar, 60, afirmou ao canal que o animal não era dela. Ela acredita que ele chegou à casa ainda filhote, junto com uma carreta de cascalho que comprou para colocar nos fundos da casa.

Veja Também

O segundo passo para a riqueza: como gerar renda passiva

Que calor! Veja dicas para refrescar o corpo durante o calor extremo

Ufes será sede de encontro nacional de solidariedade a Cuba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tartaruga Tocantins
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados