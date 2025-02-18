Jabuti é resgatado após sobreviver dez anos embaixo de piso

Animal se alimenta de pequenos insetos e ficou soterrado por dez anos, no Tocantins Crédito: Reprodução

Um pedreiro de Itacajá, no Tocantins, viralizou nas redes sociais após encontrar um jabuti vivendo soterrado sob um piso de cerâmica. A dona da casa acredita que o animal estava lá há dez anos, desde que fez a última reforma. Segundo a TV Anhanguera, afiliada da Globo local, o animal é da espécie Chelonoidis denticulata, mais conhecida como jabuti-tinga ou jabuti amarelo. A espécie se alimenta de insetos e consegue viver soterrada por longos períodos se tiver entrada de oxigênio e umidade no local.

Devido ao tempo que provavelmente viveu soterrado, o jabuti tem deformidades no casco, deficiência nutricional e intolerância à luz solar. A emissora procurou Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que se dispôs a resgatar o animal. "O Instituto Natureza do Tocantins [Naturatins] informa que o jabuti-tinga encontrado em Itacajá, após possivelmente passar anos soterrado, precisa de cuidados veterinários para avaliar sua condição de saúde e iniciar um tratamento adequado", diz nota enviada pelo órgão.

"Até que o animal seja encaminhado, a orientação é que mantenha-o temporariamente em um ambiente seguro, com temperatura controlada e acesso à luz solar indireta. Ofereça água limpa e fresca para hidratação. A alimentação deve ser introduzida gradualmente, com frutas, verduras e folhas adequadas para a espécie".