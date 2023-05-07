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Quadro de saúde

Internada com Covid-19, Marina Silva tem boa evolução, diz boletim médico

Ministra do Meio Ambiente foi para o hospital neste sábado (6) com quadro pulmonar simples e sem pneumonia viral
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mai 2023 às 13:46

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 13:46

SÃO PAULO, SP - Internada com Covid-19, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem quadro de saúde estável e boa evolução, segundo boletim médico.
Marina está no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, desde sábado (6). Ela foi orientada pelos médicos a procurar atendimento após fazer um teste de Covid que deu positivo. O hospital informou que trata-se de infecção respiratória por coronavírus, com quadro pulmonar simples e sem pneumonia viral.
A ex-senadora e candidata à presidência da República pelo partido Rede, Marina Silva, durante coletiva, na Serra
A ex-senadora e candidata à presidência da República pelo partido Rede, Marina Silva, durante coletiva, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva - 24/03/2019
Boletim divulgado neste domingo (7) pelo hospital diz que ela segue sob cuidados médicos. A ministra é acompanhada por uma equipe formada por cardiologista, infectologista e pneumologista.
A ministra pediu que contatos recentes façam teste em caso de sintomas. Ela publicou uma nota ontem nas redes sociais informando que está recebendo "adequado tratamento médico e os sintomas apresentados estão sob controle".
"A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem sintomas, recomenda-se realizar teste Covid-19", pediu Marina Silva.

Íntegra do boletim divulgado pelo Incor

A Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, segue sob cuidados médicos no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP). Sua condição clínica mantém-se estável e com boa evolução. A paciente permanece em acompanhamento pelo cardiologista Prof. Dr. Sérgio Timerman, pela infectologista Profa. Dra. Tânia Mara Varejão Strabelli, e pelo Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Prof. Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.

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