Internada com Covid-19, Marina Silva tem boa evolução, diz boletim médico

SÃO PAULO, SP - Internada com Covid-19 , a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva , tem quadro de saúde estável e boa evolução, segundo boletim médico.

Marina está no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, desde sábado (6). Ela foi orientada pelos médicos a procurar atendimento após fazer um teste de Covid que deu positivo. O hospital informou que trata-se de infecção respiratória por coronavírus, com quadro pulmonar simples e sem pneumonia viral.

A ex-senadora e candidata à presidência da República pelo partido Rede, Marina Silva, durante coletiva, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva - 24/03/2019

Boletim divulgado neste domingo (7) pelo hospital diz que ela segue sob cuidados médicos. A ministra é acompanhada por uma equipe formada por cardiologista, infectologista e pneumologista.

A ministra pediu que contatos recentes façam teste em caso de sintomas. Ela publicou uma nota ontem nas redes sociais informando que está recebendo "adequado tratamento médico e os sintomas apresentados estão sob controle".

"A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem sintomas, recomenda-se realizar teste Covid-19", pediu Marina Silva.