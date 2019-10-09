Home
>
Brasil
>
Integrantes do PSL são avisados que Bolsonaro quer deixar o partido

Integrantes do PSL são avisados que Bolsonaro quer deixar o partido

A cúpula avalia que, mesmo após estocar Bivar, o presidente ainda não estava decidido a deixar a legenda. Ela acredita também que a gota d'água teria ocorrido depois que parlamentares do partido decidiram revidar e passaram a criticá-lo publicamente

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 16:09

 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Carolina Antunes/PR

FOLHAPRESS - Integrantes da cúpula do PSL foram informados nesta quarta-feira (09) de que, até o final da manhã, o presidente Jair Bolsonaro estava decidido a sair do partido.

Recomendado para você

Descubra obras que unem entretenimento, repertório e ótimas oportunidades de estudo para o Enem e vestibulares

8 filmes para estudar temas sociais e históricos nas férias

Filho do ex-presidente perderá cargo por causa de faltas, enquanto Ramagem foi condenado pelo STF; Motta e a maioria dos membros da Mesa Diretora votaram pela cassação

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Roberta Moreira Luchsinger foi alvo de busca e apreensão no bairro de Higienópolis, em São Paulo; Defesa de empresária diz que tratava de negócios sobre canabidiol; filho de presidente não é investigado

Amiga de Lulinha recebeu R$ 300 mil de Careca do INSS para 'filho do rapaz'

Pessoas próximas a Bolsonaro que tentavam remediar a questão disseram a integrantes do PSL que a decisão, que já estava tomada, ficou mais difícil de ser contornada depois da declaração do próprio comandante da sigla, Luciano Bivar (PE), ao G1, de que Bolsonaro "já está afastado" da legenda.

A fala foi uma reação à declaração do presidente na terça-feira (08) de que Bivar está "queimado para caramba" em Pernambuco. "Não vai alterar nada se Bolsonaro sair, seguiremos apoiando medidas fundamentais. A declaração de ontem foi terminal, ele disse que está afastado. Não estamos em grêmio estudantil. Ele pode levar tudo do partido, só não pode levar a dignidade, o sentimento liberal que temos e o compromisso com o combate à corrupção", reagiu o dirigente do PSL em entrevista ao G1.

Leia mais

Bolsonaro não tem mais relação com o PSL, diz presidente do partido

Bolsonaro diz que presidente do PSL está 'queimado'

Bolsonaro, como todo presidente, deve explicações sobre acusações

Integrantes do PSL avaliam que, mesmo após estocar Bivar na terça-feira (08), Bolsonaro ainda não estava decidido a deixar a legenda. Eles acreditam que a gota d'água teria ocorrido depois que parlamentares do partido decidiram revidar e passaram a criticá-lo publicamente.

O presidente ficou ainda mais contrariado depois de o jornal Folha de S.Paulo revelar, nesta semana, novos desdobramentos do caso do laranjal em Minas Gerais, que envolve o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

eleições 2018

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais