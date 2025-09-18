Integrante do PCC é procurado pela morte de ex-delegado-geral de SP

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:49
Um dos procurados pela morte do ex-delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes é integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi identificado pela Polícia Civil como Felipe Avelino da Silva, vulgo Masquerano. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite. Segundo ele, o suspeito tem função de disciplina na região do ABC. O acusado ficou seis anos preso e tem duas passagens por roubo e duas por tráfico de drogas. Outro suspeito é Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, sem passagem, de acordo com o secretário.
"Que há participação do crime organizado da execução não nos resta dúvida. O que está aberto é se a execução foi motivada por conta do crime organizado ou por conta da atuação como secretário municipal na Praia Grande", disse Derrite.
