Inscrições para o Educador Nota 10 são prorrogadas

Podem se inscrever educadores, com mais de 18 anos, que tenham concluído licenciatura  ensino superior  e que desenvolveram seus trabalhos como titulares em turmas regulares na rede pública e privada Crédito: Divulgação / Pixabay

As inscrições para a 21ª edição do prêmio Educador Nota 10 foram prorrogadas. Os professores terão até o próximo dia 10 para inscrever seus projetos . Nesta edição, podem se inscrever educadores, com mais de 18 anos, que tenham concluído licenciatura  ensino superior  e que desenvolveram seus trabalhos como titulares em turmas regulares na rede pública e privada, ou em escolas comunitárias ou filantrópicas de acesso público, sejam urbanas ou rurais. Professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais já premiados em edições anteriores também podem participar, exceto os vencedores nos dois últimos anos.





O prêmio é considerado o mais importante da educação básica brasileira. Em uma primeira fase são escolhidos 50 finalistas. Entre eles, são os dez Educadores Nota 10 e, por fim, o Educador do Ano, reconhecido durante premiação em outubro, em São Paulo.

Cada um dos dez vencedores do Prêmio Educador Nota 10 ganha um vale-presente no valor de R$ 15 mil, além de todas as despesas pagas para participar da cerimônia de premiação. O Educador do Ano, escolhido pela Banca de Jurados, recebe outro vale-presente também no valor de R$ 15 mil. As escolas dos professores vencedores também recebem uma verba para celebração.

O prêmio é uma iniciativa da Abril e da Globo, com realização da Fundação Victor Civita em parceria com a Fundação Roberto Marinho, que visa a valorização dos professores.

GANHADORA



