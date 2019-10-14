São Paulo

Incêndio de grandes proporções atinge galpão de escola de samba em SP

O Corpo de Bombeiros enviou 10 viaturas e 54 agentes ao local. A corporação diz que não há informações sobre vítimas

Bombeiros registram incêndio em galpão de escola de samba em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

FOLHAPRESS - Um incêndio de grandes proporções atinge, no fim da tarde desta segunda-feira (14), o galpão da escola de samba Independente Tricolor, na zona norte de São Paulo.

O galpão fica na avenida Otto Baumgart, no bairro Vila Guilherme. Parte da estrutura cedeu. O Corpo de Bombeiros enviou 10 viaturas e 54 agentes ao local. A corporação diz que não há informações sobre vítimas.

Imagens áreas de câmeras de TV mostram alegorias carnavalescas em chamas.

A escola de samba está no grupo de acesso do Carnaval de São Paulo. No ano passado, ficou em quarto lugar no grupo de acesso no desfile paulista. A agremiação foi formada por membros da torcida organizada Independente, do São Paulo Futebol Clube.

