Incêndio de grandes proporções atinge galpão de escola de samba em SP

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 20:32
- Atualizado há 6 anos
FOLHAPRESS - Um incêndio de grandes proporções atinge, no fim da tarde desta segunda-feira (14), o galpão da escola de samba Independente Tricolor, na zona norte de São Paulo.
O galpão fica na avenida Otto Baumgart, no bairro Vila Guilherme. Parte da estrutura cedeu. O Corpo de Bombeiros enviou 10 viaturas e 54 agentes ao local. A corporação diz que não há informações sobre vítimas.
Imagens áreas de câmeras de TV mostram alegorias carnavalescas em chamas.
A escola de samba está no grupo de acesso do Carnaval de São Paulo. No ano passado, ficou em quarto lugar no grupo de acesso no desfile paulista. A agremiação foi formada por membros da torcida organizada Independente, do São Paulo Futebol Clube.
