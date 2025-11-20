Susto e correria

Incêndio atinge pavilhões da COP30 e espaço é esvaziado

Ministro do Turismo afirma que não há feridos e que as chamas no local já foram controlados

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:59

BELÉM - Por volta das 14h desta quinta-feira (20), um incêndio atingiu a área dos países do pavilhão principal da COP30, em Belém (PA). A segurança orientou que o prédio fosse evacuado, causando correria entre os participantes da conferência.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que foi um pequeno incêndio isolado que atingiu o pavilhão da COP30. Segundo ele, as chamas já foram controladas. "Os homens do bombeiro estão aí. O fogo foi contido rapidamente. Não tem ninguém ferido", disse.

Incêndio atinge pavilhão dos países na COP30, em Belém Crédito: Reprodução de vídeo

O ministro afirmou ainda que as estruturas das tendas da COP30 são resistentes a incêndios. Segundo ele, o incêndio começou no pavilhão da Índia. "Vamos esperar os peritos isolarem a área e verificarem o que causou o incêndio. Depois disso, saberemos se os trabalhos vão poder recomeçar no pavilhão."



Na correria, muitos dos participantes ajudaram a levar extintores de incêndio para ajudar no combate ao fogo. A segurança da COP30 isolou a área do incêndio e orientou que fossem criados corredores para passagem dos extintores de incêndio

A energia elétrica foi parcialmente desligada na zona azul da COP30, o espaço principal da conferência do clima da ONU. A medida acontece em meio a um incêndio no pavilhão dos países, nesta quinta-feira (20).

Os seguranças e demais colaboradores do evento isolam o local e exigem evacuação do espaço. A situação gerou aglomeração e conflitos entre jornalistas que se recusam a deixar o local.

