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Em Chapecó

Incêndio atinge distribuidora de combustíveis em Santa Catarina

Quinze caminhões dos bombeiros e de empresas privadas são usados e mais de 60 militares trabalham no local. Não há até o momento registro de feridos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 nov 2023 às 14:01

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 14:01

O fogo atingiu tanques que armazenam cerca de dois milhões de litros de diesel, gasolina e álcool
O fogo atingiu tanques que armazenam cerca de dois milhões de litros de diesel, gasolina e álcool Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um incêndio de grandes proporções em uma distribuidora de combustíveis em Chapecó (SC) bloqueia parcialmente uma rodovia estadual na manhã desta segunda-feira (13). O fogo atingiu tanques que armazenam cerca de dois milhões de litros de diesel, gasolina e álcool da empresa, localizada às margens da SC-480, no distrito de Marechal Borman, informou o Corpo de Bombeiros.
O Corpo de Bombeiros afirmou que foi chamado ao local às 9h30. Quinze caminhões dos bombeiros e de empresas privadas são usados e mais de 60 militares estão no local. Os bombeiros tentam controlar o incêndio nos tanques incendiados e também trabalham resfriando e isolando outros tanques que não foram atingidos para evitar que o fogo aumente ou que o calor cause explosões.
O fogo começou no momento em que um caminhão era abastecido no local e se propagou rapidamente, informou a Defesa Civil ao UOL. A princípio, o plano de ação do órgão municipal e dos bombeiros é controlar as chamas até que todo o combustível seja consumido. "Não tem como dominar o fogo. Mesmo a espuma [usada pelos bombeiros] não domina o fogo, então será necessário deixar queimar", disse Luciano Huning, coordenador da Defesa Civil de Chapecó, ao UOL.
Não há até o momento registro de feridos no local e o contingente estadual do Corpo de Bombeiros foi acionado para ajuda, informou a Polícia Militar ao UOL. A SC-480, uma das ligações entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi bloqueada nos dois sentidos para controle das chamas.
O UOL entrou em contato com a MaxSul, responsável pela distribuidora, para saber se funcionários estavam no local no momento que o incêndio começou, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento. Em nota publicada nas redes sociais, a empresa informou que o funcionamento da distribuidora está suspenso por tempo indeterminado e orientou clientes a procurarem outras filiais para abastecimento.

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