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Em Aracê

Incêndio atinge vegetação perto de condomínio em Domingos Martins

As chamas começaram na tarde desta quarta-feira (10); causas ainda são desconhecidas
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

10 nov 2023 às 16:22

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 16:22

Um incêndio destrói grande parte de uma plantação de eucaliptos na localidade de Aracê, em Domingos Martins, na tarde desta sexta-feira (10). O engenheiro Donaldo Fontes, que é dono da área atingida, disse que funcionários viram outros pontos de fogo no terreno e por isso será  aberta uma investigação para descobrir se as causas do incêndio foram naturais ou provocadas por ação humana.
"Tomei um prejuízo muito grande e levei um susto também. Como não moro lá, eu vivo em Vila Velha, não vi o que estava acontecendo e só fui recebendo as imagens. O fogo só não pegou na casa que tem lá (no terreno da plantação) porque os funcionários jogaram água em volta. Como a plantação fica perto da BR 262, vamos ver se começou por lá", explicou o engenheiro. As chamas, segundo a a Prefeitura de Domingos Martins também estão próximas a um condomínio.
O Corpo de Bombeiros informou que as equipes atuam no combate às chamas, com apoio de brigadistas e caminhões-pipas fornecidos pela prefeitura.

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