Incêndio atinge vegetação perto de condomínio em Domingos Martins

"Tomei um prejuízo muito grande e levei um susto também. Como não moro lá, eu vivo em Vila Velha, não vi o que estava acontecendo e só fui recebendo as imagens. O fogo só não pegou na casa que tem lá (no terreno da plantação) porque os funcionários jogaram água em volta. Como a plantação fica perto da BR 262, vamos ver se começou por lá", explicou o engenheiro. As chamas, segundo a a Prefeitura de Domingos Martins também estão próximas a um condomínio.