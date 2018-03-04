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Ibope: 50% dos brasileiros acham que 'bandido bom é bandido morto'

Os que 'concordam' ou 'concordam totalmente' com a solução final somam 50%. Aqueles que se opõem alcançam 37% dos brasileiros

Publicado em 04 de Março de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 20:45
Os que "concordam" ou "concordam totalmente" com a solução final somam 50% Crédito: Pixabay
A palavra de ordem de Jair Bolsonaro na segurança pública, "bandido bom é bandido morto", é aceita por metade da população brasileira, segundo uma pesquisa inédita do Ibope, feita entre os dias 22 e 26 de fevereiro com 2.002 pessoas em todo o país.
Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, os que "concordam" ou "concordam totalmente" com a solução final somam 50%. Aqueles que se opõem alcançam 37% dos brasileiros.
Os católicos (52%) mais que os evangélicos (44%) apoiam a tese bolsonarista. Assim como os homens (53%) mais que as mulheres (45%).

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