Ibope: 50% dos brasileiros acham que 'bandido bom é bandido morto'

Os que "concordam" ou "concordam totalmente" com a solução final somam 50% Crédito: Pixabay

A palavra de ordem de Jair Bolsonaro na segurança pública, "bandido bom é bandido morto", é aceita por metade da população brasileira, segundo uma pesquisa inédita do Ibope, feita entre os dias 22 e 26 de fevereiro com 2.002 pessoas em todo o país.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, os que "concordam" ou "concordam totalmente" com a solução final somam 50%. Aqueles que se opõem alcançam 37% dos brasileiros.