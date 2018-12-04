Iate de Eike Batista vai a leilão por R$ 18 milhões

Iate de Eike Batista Crédito: Reprodução

Um iate do empresário Eike Batista será leiloado no dia 13 de dezembro, às 13h, na sede da Justiça Federal do Rio de Janeiro. O lance mínimo é de R$ 18 milhões. A ordem para que a embarcação fosse a leilão foi o juiz Marcelo Bretas, responsável por julgar os casos da Lava Jato. Em julho deste ano, o magistrado condenou o empresário a 30 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de R$ 53 milhões.

Caso o iate não receba lances no primeiro certame, um segundo leilão será realizado no dia 18 de dezembro, também às 13h. Nesse caso, o valor mínimo para a compra passa a ser de R$ 14,4 milhões.

A embarcação tem capacidade para 22 pessoas, sendo 21 passageiros e um tripulante, e tem quatro quartos, sendo duas suítes  uma delas, com sauna e closet. Há ainda três cabines para viagens de longa duração, sendo duas para tripulantes e uma para o capitão; cozinha decorada em aço escovado. Além disso, o iate conta com sistema de som MP3 e vídeo, TV LCD de 67 polegadas na sala e TVs menores em outros ambientes; espaço para guardar dois jet-skis.