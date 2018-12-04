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Rio de Janeiro

Iate de Eike Batista vai a leilão por R$ 18 milhões

A embarcação tem capacidade para 22 pessoas, sendo 21 passageiros e um tripulante, e tem quatro quartos, sendo duas suítes - uma delas, com sauna e closet

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 19:55
Iate de Eike Batista Crédito: Reprodução
Um iate do empresário Eike Batista será leiloado no dia 13 de dezembro, às 13h, na sede da Justiça Federal do Rio de Janeiro. O lance mínimo é de R$ 18 milhões. A ordem para que a embarcação fosse a leilão foi o juiz Marcelo Bretas, responsável por julgar os casos da Lava Jato. Em julho deste ano, o magistrado condenou o empresário a 30 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de R$ 53 milhões.
Caso o iate não receba lances no primeiro certame, um segundo leilão será realizado no dia 18 de dezembro, também às 13h. Nesse caso, o valor mínimo para a compra passa a ser de R$ 14,4 milhões.
A embarcação tem capacidade para 22 pessoas, sendo 21 passageiros e um tripulante, e tem quatro quartos, sendo duas suítes  uma delas, com sauna e closet. Há ainda três cabines para viagens de longa duração, sendo duas para tripulantes e uma para o capitão; cozinha decorada em aço escovado. Além disso, o iate conta com sistema de som MP3 e vídeo, TV LCD de 67 polegadas na sala e TVs menores em outros ambientes; espaço para guardar dois jet-skis.
> Juiz defende atuação especializada em falência para julgar o tema
De acordo com o edital do leilão, a embarcação não vem sendo utilizada para navegação, por ter sido apreendida antes por determinação da 3ª Vara Federal Criminal. Por esse motivo, a Capitania dos Portos não emitiu o documento de autorização para navegação dos anos de 2016, 2017 e 2018. As taxas e impostos estão em dia.

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