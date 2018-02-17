Horário de verão termina às 0h deste domingo

O horário de verão termina a 0h deste domingo (18), quando moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão atrasar o relógio em uma hora.
Além do Distrito Federal, dez estados precisarão adaptar seus ponteiros: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. A população do norte e do nordeste não é afetada porque os estados da região não são incluídos no horário de verão.
Criado com a finalidade de economizar energia e aproveitar o maior período de luz solar durante os meses mais quentes do ano, quando os dias também são mais longos, a medida foi adotada no Brasil pela primeira vez em 1931 e em caráter permanente a partir de 2008.
No final do ano passado, o governo federal chegou a estudar o fim do horário de verão, por não haver consenso quanto à relação com a economia de energia elétrica. Apesar disso, acabou apenas abreviando o período 2018/2019 em duas semanas, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para facilitar a apuração dos votos das eleições. Com isso, o horário de verão de 2018 passará a ser adotado no dia 4 de novembro.