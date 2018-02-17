Horário de verão termina às 0h deste domingo

Horário de verão: economia de energia para aproveitar o maior período de luz solar durante os meses mais quentes do ano Crédito: Reprodução/Pixabay

O horário de verão termina a 0h deste domingo (18), quando moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão atrasar o relógio em uma hora.

Além do Distrito Federal, dez estados precisarão adaptar seus ponteiros: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. A população do norte e do nordeste não é afetada porque os estados da região não são incluídos no horário de verão.

Criado com a finalidade de economizar energia e aproveitar o maior período de luz solar durante os meses mais quentes do ano, quando os dias também são mais longos, a medida foi adotada no Brasil pela primeira vez em 1931 e em caráter permanente a partir de 2008.