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Veículo tombou

Homens são presos por acidente com ônibus que matou ao menos 5 pessoas no DF

Motorista do ônibus e o dono do veículo foram autuados por homicídio qualificado e lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas

Publicado em 22 de Outubro de 2023 às 14:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 out 2023 às 14:42
Ônibus tombou em Ceilândia, no Distrito Federal
Ônibus tombou em Ceilândia, no Distrito Federal Crédito: Corpo de Bombeiros do DF
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois homens, um de 32 anos e outro de 56, em flagrante pelo acidente envolvendo um ônibus clandestino e que deixou pelo menos cinco mortos na noite de sábado, 21. Os detidos são o motorista do ônibus e o dono do veículo, que foram autuados por homicídio qualificado e lesão corporal.
De acordo com nota da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), "na fiscalização no posto da PRF, além de constatar a falta de autorização para transporte, foi identificado que o veículo estava sem seguro e com os pneus carecas". Durante a escolta do ônibus até a rodoviária, onde seria apreendido, o motorista tentou fugir dos agentes, causando o acidente.
Na ocorrência registrada, a polícia narra que o dono do ônibus, que estava em outro veículo e era pai do motorista, informou aos fiscais que o coletivo não iria para a rodoviária e sim para a Polícia Federal. O motorista do ônibus arrancou com o veículo e perdeu a direção, provocando o acidente. Em nota, a ANTT afirmou que, "em nenhum momento, houve perseguição por parte da equipe da Agência".
De acordo com a agência, "na fiscalização no posto da PRF, além de constatar a falta de autorização para transporte, foi identificado que o veículo estava sem seguro e com os pneus carecas". A ANTT explicou que é padrão encaminhar o veículo ao terminal rodoviário mais próximo para que os passageiros possam embarcar em outra companhia com os custos bancados pela empresa de origem que teve irregularidade identificada.
Quatro pessoas morreram no local do acidente, uma quinta pessoa chegou a ser transferida para o Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas.

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