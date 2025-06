Caso Rafael Miguel

Assassino de ator é condenado e família se diz aliviada

"Foi um alívio. Fiquei com medo de ele sair por aquela porta", disse Maria Gorete ao Fantástico, da TV Globo, no último domingo (1º), sobre a possibilidade do réu não ser condenado

Publicado em 2 de junho de 2025 às 08:19

À esquerda, o suspeito Paulo Cupertino Matias; à direita, o ator Rafael Miguel Crédito: Divulgação Polícia Civil SP | Reprodução Redes Sociais | Montagem A Gazeta

Maria Gorete Silva Carvalho, tia do ator Rafael Miguel, que atuou na novela "Chiquititas" e em comerciais, disse estar aliviada com a condenação de Paulo Cupertino Matias, 54, a 98 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Rafael e dos pais dele, em junho de 2019. "Foi um alívio. Fiquei com medo de ele sair por aquela porta", disse Maria Gorete ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo (1º), sobre a possibilidade do réu não ser condenado. >

Irmã de Miriam, mãe do ator, ela afirmou que a família temia que Paulo Cupertino aparecesse no bairro onde moravam durante os anos em que ele esteve foragido. Ele, inclusive, foi preso em um hotel em Interlagos, na mesma região do crime. Satisfeita com o resultado final do julgamento, ela disse lamentar agora a ausência da irmã, do sobrinho e do cunhado. "Hoje é domingo e você lembra de tudo, dos aniversários, dos encontros de fim de ano, quando estava todo mundo junto.">

O crime aconteceu em junho de 2019, no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Rafael, que atuou na novela "Chiquititas" e em comerciais, namorava a filha de Cupertino à época. Ele tinha 22 anos. Ao ser morto ele estava na companhia do pai, João Alcisio Miguel, 52, e da mãe, Miriam Selma Miguel, 50. Segundo os depoimentos, os três foram até a casa de Isabela, no dia 9 de junho daquele ano, para conversar com o pai dela sobre o namoro. As vítimas foram recebidas pela mãe e pela jovem.>

Logo depois, Cupertino teria chegado com uma arma e, em seguida, atirado contra as três vítimas, que aguardavam no portão da casa. Todos morreram no local. Acusados de ajudarem na fuga do amigo, Wanderley Senhora e Eduardo José Machado foram absolvidos. Em depoimento na quinta, eles negaram as acusações. A Promotoria não se opôs à absolvição dos dois.>

>

O júri foi formado por quatro homens e três mulheres. O réu não presenciou a leitura da sentença, e uma das advogadas dele, Camila Motta, afirmou que a defesa seguirá se manifestando apenas nos autos do processo.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta