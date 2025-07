Fatalidade

Homem morre enquanto fazia exercício físico em academia do RS

Vítima foi identificada como Matheus Augusto Palauro, 42 anos. Homem era hipertenso e fazia uso de medicações para controle da pressão arterial, segundo Sam

Mateus Augusto Palauro estava na esteira da academia quando caiu. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira em uma unidade da Smart Fit, no centro de Caxias do Sul (RS).>

Causa da morte não foi divulgada pela família. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas o órgão informou que não foi procurado pelos familiares do homem.>