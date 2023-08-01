Homem é flagrado dirigindo carro com cadeira de praia; foto

Um condutor foi preso por dirigir um carro com uma cadeira de praia, no lugar do banco do motorista. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (28), em Pato Branco (PR), durante a abordagem de um veículo VW/Gol, que era conduzido por um homem de 38 anos. A informação foi confirmada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar de Pato Branco.

O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, e para surpresa dos agentes, o carro estava sem os bancos da frente, sendo que o motorista utilizava uma cadeira de praia como assento improvisado para conduzi-lo.

Carro com cadeira de praia é apreendido no Paraná Crédito: PMPR/Divulgação

Diante da situação inusitada, o abordado foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou um resultado de 0,61 mg/l de álcool no sangue. Em decorrência disso, ele foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos da polícia judiciária. Além disso, as notificações de trânsito cabíveis foram aplicadas.