Homem é esfaqueado dentro de metrô após discutir com passageiro em SP

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um homem de 27 anos foi esfaqueado dentro de um vagão do metrô, após discutir com outro passageiro, de 32 anos, na noite desta quarta-feira (7), na estação Tatuapé, da linha 3-vermelha (zona leste de São Paulo). A vítima permanecia internada até a publicação desta reportagem, segundo a polícia. Seu estado de saúde não foi informado.

Imagens feitas com um celular mostram um segurança da estação imobilizando o suspeito, deitado no chão da plataforma de embarque. A vítima, na plataforma paralela, aparece sem camisa e sangrando.

Segundo relatado por testemunhas à segurança do metrô, de acordo com a polícia, os dois passageiros discutiram. O motivo da discussão não foi informado.

Durante o bate-boca, de acordo com a polícia, o suspeito sacou uma faca e feriu o outro passageiro na região do peito e nos dois braços.

A segurança foi acionada, o suspeito rendido e a arma usada por ele acabou apreendida. Ambos foram levados ao 10º DP (Penha de França). A defesa dele não havia sido localizada até a publicação desta reportagem. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Tatuapé.

Na delegacia, o suspeito admitiu ter ferido a vítima após uma discussão, diz a polícia. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio.

OUTRO LADO

O Metrô afirmou, por meio de nota, que "esclarecimentos e novidades" sobre o caso devem ser dados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB).

Questionada sobre o caso, a pasta afirmou que a faca utilizada no crime foi apreendida para perícia e que o suspeito foi preso em flagrante e indiciado por tentativa de homicídio.