Na Flórida

Homem é encontrado morto em estacionamento do Walt Disney World

O caso mobilizou equipes de segurança e autoridades locais e voltou a chamar atenção para a sequência recente de ocorrências fatais em propriedades ligadas à gigante do entretenimento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:14

Um homem foi encontrado morto em um estacionamento do complexo Walt Disney World, na Flórida, na noite da última sexta-feira (2). O caso mobilizou equipes de segurança e autoridades locais e voltou a chamar atenção para a sequência recente de ocorrências fatais em propriedades ligadas à gigante do entretenimento. As informações são do jornal The Independent. Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, o chamado foi recebido pouco antes das 21h. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a presença do corpo. As circunstâncias da morte ainda estão sob investigação. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade da vítima.

Este é o sexto registro de morte em áreas da Disney nos últimos seis meses. A série de episódios começou a ganhar repercussão em outubro do ano passado, quando uma mulher idosa foi encontrada morta em uma atração do Disneyland Park, em Anaheim, na Califórnia. Ainda no mesmo mês, outros dois casos chamaram atenção das autoridades. No dia 14 de outubro, um homem de 31 anos, descrito como superfã da Disney, foi encontrado morto no hotel Contemporary Resort. Pouco mais de uma semana depois, em 22 de outubro, um segundo corpo foi localizado no mesmo resort, levantando alertas internos sobre segurança e monitoramento.

Além das mortes, um incidente grave envolvendo um funcionário também ocorreu recentemente. No último dia 30, durante uma apresentação do espetáculo Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, uma pedra cenográfica de cerca de 180 quilos atingiu um integrante da equipe. O funcionário tentou impedir que o objeto alcançasse o público e acabou sendo derrubado, sofrendo um ferimento na cabeça. Ele foi socorrido por colegas ainda no palco.

Procurada, a Disney não comentou os casos individualmente, mas afirmou, em comunicações anteriores ao jornal The Independent, que coopera com as investigações e mantém protocolos rigorosos de segurança em todas as suas áreas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta