Home
>
Brasil
>
Genial/Quaest: Avaliação negativa do governo Lula vai a 43%, contra 31% de positiva

Genial/Quaest: Avaliação negativa do governo Lula vai a 43%, contra 31% de positiva

Para 47% dos entrevistados, terceiro mandato do presidente petista está pior do que os dois primeiros

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:13

SÃO PAULO - A avaliação negativa do governo Lula (PT) chegou a 43%, enquanto a positiva oscilou para 31%, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11). Consideram a gestão regular 25%.

Recomendado para você

Para 47% dos entrevistados, terceiro mandato do presidente petista está pior do que os dois primeiros

Genial/Quaest: Avaliação negativa do governo Lula vai a 43%, contra 31% de positiva

Projeto reduz o poder do presidente da República, que terá que nomear escolhido pela comunidade acadêmica

Senado aprova fim da lista tríplice para nomeação de reitores de universidades

Caso começa como suspeita de suicídio, mas agora é investigado como homicídio. Marido de Gisele, tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto é o principal suspeito

Entenda o caso da PM Gisele morta em São Paulo e reviravolta na investigação

Em fevereiro, a classificação de ruim ou péssimo do atual governo era de 39%, ao passo que a positiva havia ficado em 33%. Outros 26% afirmavam que o trabalho do presidente estava em um nível regular.

A diferença da avaliação negativa para a positiva dobrou desde o mês passado. A margem era de 6 pontos percentuais; hoje já são 12.

Brasília (DF) 13/09/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Dia E
No indicador de aprovação do governo, 51% dizem desaprovar a gestão Lula, enquanto 44% aprovam Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais, de 6 a 9 de março, por meio de coleta domiciliar. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-05809/2026.

Para 47% dos entrevistados, o terceiro mandato de Lula está pior do que os dois primeiros governos do petista. Esse percentual era de 42% em fevereiro.

Já 21% afirmam que o atual governo está melhor, enquanto 19% (que esperavam que fosse bom) acham que está igual, e 10% (que esperavam uma gestão negativa) também veem como igual.

Por essa ótica, o percentual de eleitores independentes que avaliam que o atual governo está pior subiu de 43% para 51%.

No indicador de aprovação do governo, 51% dizem desaprovar a gestão Lula, enquanto 44% aprovam. A diferença passou de 4 pontos percentuais em fevereiro para 7 agora. Antes a desaprovação estava em 49%, e a aprovação, 45%.

Entre mulheres, a desaprovação chegou a 48%, com 46% de aprovação. Já entre os católicos, a desaprovação ficou em 47%, enquanto 49% aprovam o governo.

Também subiu o percentual de pessoas que dizem ter visto mais notícias negativas sobre o governo Lula. Foram 47% ante 41% em fevereiro.

Outros 24% relatam ter visto mais notícias positivas (contra 25% no mês passado), e 27% afirmam não ter visto notícias (em comparação com 25% da pesquisa anterior).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais