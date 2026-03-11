Pesquisa

Genial/Quaest: Avaliação negativa do governo Lula vai a 43%, contra 31% de positiva

Para 47% dos entrevistados, terceiro mandato do presidente petista está pior do que os dois primeiros

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:13

SÃO PAULO - A avaliação negativa do governo Lula (PT) chegou a 43%, enquanto a positiva oscilou para 31%, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11). Consideram a gestão regular 25%.

Em fevereiro, a classificação de ruim ou péssimo do atual governo era de 39%, ao passo que a positiva havia ficado em 33%. Outros 26% afirmavam que o trabalho do presidente estava em um nível regular.

A diferença da avaliação negativa para a positiva dobrou desde o mês passado. A margem era de 6 pontos percentuais; hoje já são 12.

A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais, de 6 a 9 de março, por meio de coleta domiciliar. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-05809/2026.

Para 47% dos entrevistados, o terceiro mandato de Lula está pior do que os dois primeiros governos do petista. Esse percentual era de 42% em fevereiro.

Já 21% afirmam que o atual governo está melhor, enquanto 19% (que esperavam que fosse bom) acham que está igual, e 10% (que esperavam uma gestão negativa) também veem como igual.

Por essa ótica, o percentual de eleitores independentes que avaliam que o atual governo está pior subiu de 43% para 51%.

No indicador de aprovação do governo, 51% dizem desaprovar a gestão Lula, enquanto 44% aprovam. A diferença passou de 4 pontos percentuais em fevereiro para 7 agora. Antes a desaprovação estava em 49%, e a aprovação, 45%.

Entre mulheres, a desaprovação chegou a 48%, com 46% de aprovação. Já entre os católicos, a desaprovação ficou em 47%, enquanto 49% aprovam o governo.

Também subiu o percentual de pessoas que dizem ter visto mais notícias negativas sobre o governo Lula. Foram 47% ante 41% em fevereiro.

Outros 24% relatam ter visto mais notícias positivas (contra 25% no mês passado), e 27% afirmam não ter visto notícias (em comparação com 25% da pesquisa anterior).

