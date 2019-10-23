Homem é agredido e leva quatro tiros após beijar companheiro na Bahia

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 07:25
- Atualizado há 6 anos
Um homem de 33 anos foi agredido e levou quatro tiros depois de beijar o companheiro em um bar da cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na noite deste domingo (20). O caso está sendo investigado como suposto crime de homofobia.
Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, o jovem identificado como Marcelo Macedo estava em um estabelecimento quando ao beijar o companheiro um indivíduo não identificado se aproximou e fez comentários homofóbicos.
Houve discussão e em seguida o homem sacou uma arma e disparou contra a vítima.
Em entrevista a Globo, a delegada que investiga o caso, Thais Siqueira, disse que conversou com Macedo e ele confirmou que a motivação do crime foi pela sua condição sexual.
Segundo a vítima, no momento da discussão ele foi agredido por várias pessoas e caiu no chão. Ao se levantar levou quatro tiros. Os disparos atingiram um de seus braços e o abdômen.
Macedo foi socorrido e está internado no Hospital Geral de Camaçari. De acordo com a delegada, ele passou por uma cirurgia e está fora de perigo. Os disparos atingiram o baço, o fígado e os rins.
Nas redes sociais, um amigo relatou o caso e postou uma foto de Macedo no hospital.
No dia 13 de junho, o STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu o julgamento que enquadrou a homofobia e a transfobia na lei dos crimes de racismo. O Congresso Nacional ainda deve aprovar uma legislação sobre o tema.
