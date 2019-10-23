Home
Homem é agredido e leva quatro tiros após beijar companheiro na Bahia

A vítima foi levada para o Hospital Geral, onde segue internado e passa bem

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 07:25

 - Atualizado há 6 anos

Marcelo Macedo foi agredido e baleado em um bar na Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Um homem de 33 anos foi agredido e levou quatro tiros depois de beijar o companheiro em um bar da cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na noite deste domingo (20). O caso está sendo investigado como suposto crime de homofobia.

Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, o jovem identificado como Marcelo Macedo estava em um estabelecimento quando ao beijar o companheiro um indivíduo não identificado se aproximou e fez comentários homofóbicos. 

Houve discussão e em seguida o homem sacou uma arma e disparou contra a vítima. 

Em entrevista a Globo, a delegada que investiga o caso, Thais Siqueira, disse que conversou com Macedo e ele confirmou que a motivação do crime foi pela sua condição sexual. 

Segundo a vítima, no momento da discussão ele foi agredido por várias pessoas e caiu no chão. Ao se levantar levou quatro tiros. Os disparos atingiram um de seus braços e o abdômen.

Macedo foi socorrido e está internado no Hospital Geral de Camaçari. De acordo com a delegada, ele passou por uma cirurgia e está fora de perigo. Os disparos atingiram o baço, o fígado e os rins. 

Nas redes sociais, um amigo relatou o caso e postou uma foto de Macedo no hospital.

No dia 13 de junho, o STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu o julgamento que enquadrou a homofobia e a transfobia na lei dos crimes de racismo. O Congresso Nacional ainda deve aprovar uma legislação sobre o tema.

