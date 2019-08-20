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Rio de Janeiro

Homem armado ameaça passageiros em ônibus na Ponte Rio-Niterói

De acordo com testemunhas, o homem entrou no veículo identificando-se como policial. Armado e portando gasolina, fez ameaças de incendiar o veículo.

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 03:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 03:53
Um homem armado faz reféns dentro de um ônibus da Viação Galo Branco na Ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira (20). De acordo com testemunhas, o homem entrou no veículo identificando-se como policial. Armado e portando gasolina, fez ameaças de incendiar o veículo. 
ABORDAGEM
Por volta 5h30 o homem entrou em um ônibus da linha 2520, que faz o trajeto Jardim de Alcântara (São Gonçalo) x Estácio Centro do Rio, como passageiro. Depois, rendeu o motorista exigindo que ele parece o ônibus atravessado na ponte. Ele identificou-se como Policial Militar. 
Não se sabe a motivação do sequestrador e quantas pessoas estão dentro do veículo. Porém, testemunhas afirmam que o veículo estava cheio, com cerca de 20 pessoas. Como o veículo possui insulfilm e janelas fechadas, com cortinas, não é possível ver o que acontece dentro do ônibus. 
AMEAÇAS
O homem apareceu por alguns instantes, na porta do veículo, com um rádio comunicador. Ele também jogou um objeto em chamas na direção dos policiais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, além de gasolina, o homem porta um revólver, uma faca e uma arma de choque. Ele faz ameaças de incendiar o ônibus.
NEGOCIAÇÃO
De acordo com informações do site G1, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar estão no local. Os snipers, atiradores de elite, também estão posicionados. A negociação, que conta com psicólogos, já dura iniciou por volta das 6 horas. Segundo a polícia, o homem informou que irá se entregar. Apesar do homem ter se identificado como policial, a Polícia Militar afirma que essa informação não foi confirmada. 
Até o momento, seis pessoas foram liberadas, sendo quatro mulheres e dois homens. Uma das reféns liberadas chegou a desmaiar na frente dos policiais do Bope. Ela recebeu atendimentos no local. A PRF estimula que ao menos 16 pessoas ainda estão no veículo. 
O trânsito foi interrompido no local, causando congestionamentos nos dois sentidos.

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