Prêmio Nobel

História do Nobel tem vencedores presos, mortos e os impedidos de receber

Do total de 944 laureados até o momento, apenas 52 eram mulheres

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 10:24 - Atualizado há 6 anos

Madre Teresa Crédito: Divulgação

AGÊNCIA FOLHAPRESS - Premiado com o Nobel enquanto estava na cadeia? Laureado mais de uma vez? Gente que recusou o prêmio? Sim, tudo isso já aconteceu no Nobel. Veja algumas curiosidades sobre a láurea, que começou a ser entregue em 1901.

OBRIGADO, MAS NÃO

Dos 944 vencedores do Nobel (incluindo os nove anunciados até agora em Fisiologia e Medicina, Física e Química em 2019), apenas dois se recusaram a receber o prêmio.

Um deles foi o escritor Jean-Paul Sartre que, em 1964, recusou o Nobel porque vinha recusando a todas os tipos de honrarias oferecidas por seu trabalho e obra.

Em 1973, o político vietnamita Le Duc Tho recebeu o Nobel da Paz junto com o então Secretário de Estado dos EUA, Henry A. Kissinger, por negociarem o acordo de paz da guerra do Vietnã. Tho alegou que não poderia receber o prêmio devido ao estado em que se encontrava o seu país. Kissinger aceitou a parte que lhe cabia dos 9 milhões de coroas suecas.

PRISÃO

Em 1991 foi a vez de Aung San Suu Kyi ser laureada enquanto estava com a liberdade restrita. A ativista se colocava contra o governo militar que comandava Myanmar desde 1962 e foi presa em 1989. Mesmo com o prêmio, permaneceu em prisão domiciliar até 2010.

O pacifista alemão Carl von Ossietzky, a política Aung San Suu Kyi e o ativista chinês de direitos humanos Liu Xiaobo estavam presos no momento em que foram premiados. Todos eles foram laureados com o prêmio Nobel da Paz.

Ossietzky foi laureado em 1935. O jornalista revelou que, contrariando o Tratado de Versalhes, a Alemanha estava se rearmando. Por isso, foi preso. Com a ascensão dos nazistas, foi preso de novo e enviado a um campo de concentração.

Hitler ficou furioso com a premiação para Ossietzky e proibiu que os alemães recebessem as láureas. O jornalista morreu em uma prisão-hospital em 1938.

Liu Xiaobo, premiado em 2010, participou do Protesto na Praça da Paz Celestial, em Pequim, na China, em 1989, ação pela qual ficou preso por dois anos. Também passou três anos em campos de trabalho após ter criticado o sistema de governo chinês.

Em 2008, foi coautor de um manifesto pela abertura gradual da China em direção à democracia. Por isso, ele foi preso em dezembro de 2008 e sentenciado a 11 anos de prisão.

OS IMPEDIDOS

Quatro pessoas na história do Nobel foram obrigadas a não aceitarem a honraria, sendo três delas impedidas por Adolf Hitler: Richard Kuhn, Adolf Butenandt e Gerhard Domagk. Mais tarde eles puderam receber o diploma e a medalha, mas não o valor em dinheiro.

Em 1958, as autoridades da União Soviética coagiram o poeta e romancista russo Boris Pasternak a recusar o prêmio -que ele já havia aceitado. "Considerando o significado que a láurea ganhou na sociedade a qual pertenço, eu preciso rejeitar tal prêmio do qual não sou merecedor. Por favor, não recebam com desgosto meu recusa voluntária", disse o romancista em telegrama.

MORREU, MAS FOI PREMIADO

Até 1974 havia a possibilidade de premiação póstuma e duas pessoas foram laureadas dessa maneira. A primeira foi o poeta Erik Axel Karlfeldt, em 1931, com o Nobel de Literatura, e a segunda foi o suéco Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld, com o Nobel da Paz, em 1961.

Desde que a academia deixou de premiar postumamente, apenas mais uma pessoa entrou para essa pequena lista. Em 2011, o canadense Ralph M. Steinman foi anunciado como um dos dois laureados do Nobel de Fisiologia ou Medicina, porém, Steinman havia morrido três dias antes da honraria.

Ao analisar o estatuto do Nobel, o comitê responsável por eleger os vencedores constatou que, devido a equipe não ter conhecimento da morte de Steinman no momento do anúncio, ele poderia ser laureado.

AS MULHERES LAUREADAS

Desde 1901 -primeiro ano da láurea-, dos 944 vencedores apenas 52 eram mulheres. Veja abaixo a lista das laureadas.

Física

1903 - Marie Curie

1963 - Maria Goeppert-Mayer

2018 - Donna Strickland

Química

1911 - Marie Curie

1935 - Irene Joliot-Curie

1964 - Dorothy Crowfoot Hodgkin

2009 - Ada Yonath

2018 - Frances Arnold

Medicina

1947 - Gerty Cori

1977 - Rosalyn Yalow

1983 - Barbara McClintock

1986 - Rita Levi-Montalcini

1988 - Gertrude Elion

1995 - Christiane Nuesslein-Volhard

2004 - Linda Buck

2008 - Francoise Barre-Sinoussi

2009 - Elizabeth Blackburn

2009 - Carol Greider

2014 - May-Britt Moser

2015 - Youyou Tu

Literatura

1909 - Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf

1926 - Grazia Deledda

1928 - Sigrid Undset

1938 - Pearl Buck

1945 - Gabriela Mistral

1966 - Nelly Sachs

1991 - Nadine Gordimer

1993 - Toni Morrison

1996 - Wislawa Szymborska

2004 - Elfriede Jelinek

2007 - Doris Lessing

2009 - Herta Müller

2013 - Alice Munro

2015 - Svetlana Alexievich

Paz

1905 - Baronesa Bertha Sophie Felicita de Suttner, Condessa Kinsky de Chinic e Tettau

1931 - Jane Addams

1946 - Emily Greene Balch

1976 - Betty Williams

1976 - Mairead Corrigan

1979 - Madre Teresa

1982 - Alva Myrdal

1991 - Aung San Suu Kyi

1992 - Rigoberta Menchú Tum

1997 - Jody Williams

2003 - Shirin Ebadi

2004 - Wangari Muta Maathai

2011 - Ellen Johnson Sirleaf

2011 - Leymah Gbowee

2011 - Tawakkol Karman

2014 - Malala Yousafzai

2018 - Nadia Murad

Economia

2009 - Elinor Ostrom

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta