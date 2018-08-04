Henrique Meirelles escolhe ex-governador gaúcho para vice em chapa pura

Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Aliados do candidato à Presidência do MDB, Henrique Meirelles, confirmaram ao GLOBO neste sábado que o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto será mesmo apresentado neste domingo como vice-presidente na chapa emedebista.

O anúncio ocorrerá na convenção do MDB gaúcho, em Porto Alegre. Meirelles inclusive irá ao Sul para participar da apresentação. Segundo aliados do candidato emedebista, Rigotto desistiu de ser candidato ao Senado. A vaga agora será de José Fogaça (MDB-RS).