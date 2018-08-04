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Aliados

Henrique Meirelles escolhe ex-governador gaúcho para vice em chapa pura

Germano Rigotto já teria aceitado o convite e deve ser apresentado neste domingo

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 15:53
Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Aliados do candidato à Presidência do MDB, Henrique Meirelles, confirmaram ao GLOBO neste sábado que o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto será mesmo apresentado neste domingo como vice-presidente na chapa emedebista.
O anúncio ocorrerá na convenção do MDB gaúcho, em Porto Alegre. Meirelles inclusive irá ao Sul para participar da apresentação. Segundo aliados do candidato emedebista, Rigotto desistiu de ser candidato ao Senado. A vaga agora será de José Fogaça (MDB-RS).
 O Rigotto tem um nome de respeito, é ligado ao Pedro Simon (ex-senador e quadro histórico do MDB), carismático e tem excelente imagem no Rio Grande do Sul  diz um interlocutor de Meirelles.

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