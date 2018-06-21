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Eleições 2018

Guia do eleitor: como ser um mesário e o que fazer se for convocado

Mesários têm direito a um auxílio-alimentação e dois dias de folga no trabalho. Saiba como se voluntariar e como proceder se for convocado e não puder participar

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 17:10
Crédito: Roberto Jayme | TSE
Responsáveis por acompanhar as seções eleitorais, receber os eleitores e garantir que não haja irregularidades nas eleições, os mesários serão definidos pela Justiça Eleitoral até o dia 8 de agosto. Um mesário pode ser convocado ou se voluntariar para a função. Neste Guia do Eleitor, entenda o que fazer para prestar o serviço ou se justificar caso não possa ser mesário. 
No vídeo a seguir, o Gazeta Online explica os benefícios de ser mesário nas eleições e as restrições que são impostas para quem quiser atuar dessa forma nas votações.
O Guia do Eleitor é uma série com vídeos para explicar didaticamente tudo o que você precisa saber para fazer a melhor escolha nas urnas.
> Vou poder votar nas eleições 2018?
GUIA DO ELEITOR: MESÁRIO 

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