Guia do eleitor: como ser um mesário e o que fazer se for convocado

Responsáveis por acompanhar as seções eleitorais, receber os eleitores e garantir que não haja irregularidades nas eleições, os mesários serão definidos pela Justiça Eleitoral até o dia 8 de agosto. Um mesário pode ser convocado ou se voluntariar para a função. Neste Guia do Eleitor, entenda o que fazer para prestar o serviço ou se justificar caso não possa ser mesário.