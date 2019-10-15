Grupo do PSL convoca obstrução na Câmara para derrotar governo

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 19:51
- Atualizado há 6 anos
AGÊNCIA ESTADO - No dia em que a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), o grupo de deputados da legenda que apoia o dirigente tenta um contra-ataque no plenário da Câmara. Na pauta da Casa, está uma medida provisória que trata sobre a reformulação da estrutura do Poder Executivo e mexe com pontos sensíveis como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A medida precisa ser aprovada até esta quarta-feira (16) pela Câmara e Senado para não perder a validade.
O partido está em pé-de guerra com o governo de Jair Bolsonaro, que está ameaçando deixar a sigla e busca uma saída jurídica para isso.
O grupo de deputados conta com o presidente da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), Felipe Francischini (PSL-PR), e também com o líder da legenda na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO).
A orientação do partido é de obstruir a votação, enquanto a do governo, feita pelo Major Vitor Hugo (PSL-GO), é de aprovar.
Os deputados pró-Bivar tentam ainda reduzir o quórum do plenário para que a sessão seja encerrada, e a CCJ possa retomar o debate sobre o projeto que trata da possibilidade de prisão em segunda instância.
