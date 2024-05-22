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Ainda em 2024

Governo promete novo sistema de alerta de desastres em celulares para dezembro

Anatel afirma que plataforma, com alarme sonoro e mensagem na tela, está em fase de testes e treinamento

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 14:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2024 às 14:23
O novo Sistema de Alerta de Desastres para celulares deve chegar aos estados das regiões Sul e Sudeste em dezembro. A promessa foi feita nesta quarta-feira (22) pelo superintendente de Controle de Obrigações da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Gustavo Borges, em entrevista à Globo News e à TV Globo, e confirmada pela Folha.
Atualmente alertas da Defesa Civil são feitos através de SMS.
Atualmente alertas da Defesa Civil são feitos através de SMS. Crédito: Foto: Pedro Emerenciano/g1
Considerado mais eficiente do que os avisos usados atualmente pelos órgãos de Defesa Civil em estados e municípios, o novo sistema emite alerta sonoro e traz mensagens de texto que se sobrepõem a qualquer outra informação nas telas de celular.
Ele é emitido instantaneamente a todos os celulares que estejam em áreas atingidas pelo risco de um desastre, como deslizamento ou inundação causada pela chuva, e não é necessário cadastrar os destinatários com base no CEP.
Ainda não há previsão de ampliação do sistema de alertas para as demais regiões do país.
Como mostrou a coluna Painel S.A. da Folha, o sistema já está pronto e foi testado pelas operadoras de telefonia. No início deste mês, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que a plataforma de alertas estava em fase de ajustes e finalização.
A Anatel afirmou, em nota, que o lançamento do sistema para a população agora "requer prévia comunicação para com a população nos municípios de testes e treinamento com as defesas civis municipais". Em março do ano passado, agência publicou uma nota oficial em que estipulava o prazo de implementação para dezembro do ano passado.
Esse prazo, porém, era apenas "para a implementação, pelas prestadoras, nas redes de telefonia", afirmou nesta quarta a Anatel.
A implantação da nova tecnologia, chamada de cellbroadcast, partiu de uma determinação da própria Anatel às operadoras. Esse tema é coordenado pela agência em um grupo de trabalho que reúne as empresas Claro, Tim, Vivo, Algar, Sercomtel, o sindicato das empresas de telefonia e órgãos da Defesa Civil.
A ideia é que as Defesas Civis municipais operem o sistema de alertas. Enquanto a tecnologia não for implementada totalmente nas regiões Sul e Sudeste, ele será testado em dez municípios onde deslizamentos e enchentes são frequentes.

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