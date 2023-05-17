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Governo Lula zomba da cassação de Deltan em tuíte com PowerPoint

Perfil do Governo do Brasil usou uma imagem de PowerPoint para celebrar feitos da gestão, um dia após registro da candidatura do ex-coordenador da Lava Jato ser cassado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2023 às 14:49

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 14:49

BRASÍLIA - O governo do presidente Lula (PT) usou um canal oficial nas redes sociais para zombar da cassação do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).
O perfil Governo do Brasil usou uma imagem de PowerPoint para celebrar feitos do governo, em uma clara referência à apresentação do então procurador, que acusava Lula de liderar uma quadrilha.
"O Governo segue trabalhando para melhorar a vida da população, com programas como o Brasil Sorridente, Mais Médicos, Bolsa Família, entre outras conquistas. Temos convicção de que ainda temos muito trabalho pela frente, é só o começo da união e reconstrução de um Brasil melhor", afirma o texto.
Publicação do governo Lula no Twitter faz referência a PowerPoint de Deltan Dallagnol
Publicação do governo Lula no Twitter faz referência a PowerPoint de Deltan Dallagnol Crédito: Governo do Brasil/Twitter/Reprodução
Esse perfil vinha sendo pouco utilizado pelo governo Lula. Todos os outros meios oficiais começaram a republicar o mesmo conteúdo, como o canal oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência e um outro da Presidência da República.
O presidente ainda não retuitou a mensagem. Ele está em viagem a caminho do Japão para a cúpula do G7.
Em setembro de 2016, o então procurador Deltan fez uma apresentação com PowerPoint, na qual apresentou o que chamou de "14 conjuntos de evidências" que apontavam para o nome de Lula no centro.
"Nós passaremos a apresentar um conjunto de evidências e contextos que nos fazem concluir para além de qualquer dúvida razoável que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato", afirmou na ocasião.
Ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol usa PowerPoint para apresentar acusações contra Luiz Inácio Lula da Silva
Ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol usa PowerPoint para apresentar evidências contra Lula, em 2016 Crédito: YouTube/Reprodução
Lula havia dito antes de tomar posse que não usaria o seu cargo para perseguir ou se vingar de adversários políticos, em especial daqueles que atuaram para a sua prisão, como desdobramento da Operação Lava Jato.
"Nós voltamos a governar o país. Não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar", afirmou Lula ainda durante a atuação do gabinete de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil.
No entanto, o presidente vem mudando a sua postura e passou a falar abertamente sobre alguns desafetos. O caso mais notório foi quando declarou que, durante o tempo preso, dizia: "Só vai estar tudo bem quando eu foder esse Moro".
Essa não é a primeira vez que o governo Lula utiliza canais oficiais de comunicação para ironizar adversários. A Secom também já fez sobre o caso das joias da Arábia Saudita.
Três dias após a primeira reportagem que tratou das joias de R$ 16,5 milhões que seriam encaminhadas para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a Secom publicou uma série de conteúdos, cujo título inicial era "Viajou para fora e trouxe uns presentinhos? Saiba o que deve ser declarado à Receita Federal".
Um dos slides dizia: "Entrada no país de presente destinado ao Estado Brasileiro?". E abaixo há a descrição que é necessária a comprovação de efetivo interesse público.
"Não declarou? É possível regularização da situação mediante comprovação da propriedade pública. A não regularização pode acarretar a 'perda' do bem", completou o texto.
Dias depois, em uma campanha para o início do período para declarações do Imposto de Renda, o leãozinho da Receita pergunta "E aí, tudo joia?". A postagem foi apontada por internautas como uma provocação a Jair Bolsonaro (PL), uma vez que vários usuários estavam realizando a mesma pergunta na conta do ex-presidente para ironizá-lo.
Na ocasião, a Secom respondeu que produz as suas campanhas dentro da norma-padrão da publicidade institucional e de publicidade de utilidade pública.

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