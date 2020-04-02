Governo federal reconhece situação de emergência em Porto Alegre Crédito: PIRO4D/Pixabay

O governo federal reconheceu a situação e emergência declarada por Porto Alegre em razão da pandemia do novo coronavírus. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (2).

Segundo a Prefeitura, a capital gaúcha é a primeira do país a receber o reconhecimento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Com o reconhecimento, fica permitido acessar recursos federais, dispensar licitações, reorganização orçamentária e liberação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), por exemplo.