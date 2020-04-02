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Covid-19

Governo federal reconhece situação de emergência em Porto Alegre

Com o reconhecimento, fica permitido acessar recursos federais, dispensar licitações, reorganização orçamentária e liberação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), por exemplo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:15

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:15

Coronavírus - Covid19
Governo federal reconhece situação de emergência em Porto Alegre Crédito: PIRO4D/Pixabay
O governo federal reconheceu a situação e emergência declarada por Porto Alegre em razão da pandemia do novo coronavírus. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (2).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo a Prefeitura, a capital gaúcha é a primeira do país a receber o reconhecimento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Com o reconhecimento, fica permitido acessar recursos federais, dispensar licitações, reorganização orçamentária e liberação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), por exemplo.
Na quarta (1º), Porto Alegre havia registrado a terceira morte por Covid-19. São cinco mortos no estado.

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