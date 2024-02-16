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Educação

Governo federal lança 'Fies Social' para financiar 100% de curso superior

Programa é voltado para estudantes de famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, o equivalente a R$ 706

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 14:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 fev 2024 às 14:52
BRASÍLIA - O governo federal lançou nesta sexta-feira (16) o "Fies Social", com o objetivo de garantir condições especiais de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pelos estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 706) e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Segundo o Ministério da Educação (MEC), mais de 100 mil estudantes poderão ser beneficiados já neste ano.
Com o programa, esses estudantes poderão obter 100% de financiamento para bancar os encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior particular. A resolução destaca que o financiamento de 100% está condicionado à disponibilidade orçamentária do governo federal.
A medida determina ainda que em cada processo seletivo do programa serão reservadas pelo menos 50% das vagas para estudantes com esse perfil. As regras passarão a valer a partir do segundo semestre deste ano.
Fies, programa de Financiamento Estudantil, para cursos do ensino superior
MEC prevê que  mais de 100 mil estudantes poderão ser beneficiados pelo Fies Social Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
O teto de financiamento, no entanto, continua valendo. Para a graduação de Medicina, o limite de financiamento é de R$ 60 mil por semestre. No caso dos demais cursos, o valor é R$ 42.983,70. O Fundo foi criado para financiar a mensalidade de estudantes na rede particular de ensino superior.
Governo federal lança 'Fies Social' para financiar 100% de curso superior
Para ter acesso ao Fies é necessário realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obter uma nota de 450 pontos ou mais. O estudante também não pode zerar a Redação.
Além disso, o ato prevê reserva de vagas também a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência, "de acordo com a proporção na população da Unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)".
A reserva de vagas para esses públicos, incluindo os estudantes de baixa renda, deve ser aplicada a partir do processo seletivo referente ao segundo semestre de 2024. O Ministério da Educação poderá estabelecer critérios para implementação das medidas do Fies, "bem como estabelecer a priorização do financiamento para cursos específicos com avaliação positiva nos processos conduzidos pela pasta, diz a resolução.

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