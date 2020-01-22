Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo federal exonera o secretário-adjunto da Cultura
Interino

Governo federal exonera o secretário-adjunto da Cultura

Ele ocupava, interinamente, o cargo de secretário da pasta desde a saída de Roberto Alvim, na sexta-feira (17)

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 18:06
O secretário adjunto da Cultura, João Paulo Soares Martins, foi exonerado nesta quarta-feira (22). Ele ocupava, interinamente, o cargo de secretário da pasta desde a saída de Roberto Alvim, na sexta-feira (17). A Secretaria Especial da Cultura confirmou a exoneração e disse que não vai comentar.
Martins convocou uma reunião com o secretariado da pasta no começo da tarde. Ele informou a todos que estava deixando o cargo e se despediu. O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ao qual a secretária é vinculada, foi responsável pela exoneração. Ainda não há definição de quem ocupará o lugar de Martins.
A atriz Regina Duarte está em Brasília nesta quarta (22) para iniciar os testes à frente da pasta. Ela vai visitar a secretaria. Na véspera de viajar, Regina conversou com representantes da classe artística para discutir como será sua eventual gestão e debater nomes para a equipe.

Veja Também

Em Brasília, Regina Duarte diz que decisão sobre cargo não sai nesta quarta

Regina Duarte diz que noivado com governo ainda não é casamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados