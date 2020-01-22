Governo federal exonera o secretário-adjunto da Cultura

O secretário adjunto da Cultura, João Paulo Soares Martins, foi exonerado nesta quarta-feira (22). Ele ocupava, interinamente, o cargo de secretário da pasta desde a saída de Roberto Alvim, na sexta-feira (17). A Secretaria Especial da Cultura confirmou a exoneração e disse que não vai comentar.

Martins convocou uma reunião com o secretariado da pasta no começo da tarde. Ele informou a todos que estava deixando o cargo e se despediu. O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ao qual a secretária é vinculada, foi responsável pela exoneração. Ainda não há definição de quem ocupará o lugar de Martins.