AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Governo de SP multa Bolsonaro pela segunda vez por não usar máscara
Sorocaba

Governo de SP multa Bolsonaro pela segunda vez por não usar máscara

Além do presidente, outros três ministros e doze autoridades também foram multadas em R$ 552,71 cada por desrespeitarem a legislação

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2021 às 18:42
O presidente Bolsonaro visitou Sorocaba, em São Paulo
O presidente Bolsonaro visitou Sorocaba, em São Paulo Crédito: Alan Santos/PR
Pela segunda vez em menos de um mês, o presidente Jair Bolsonaro foi multado nesta sexta-feira (25) pelo governo de São Paulo por não usar máscara no Estado. Durante evento hoje em Sorocaba (SP), o presidente Bolsonaro novamente infringiu a lei que determina o uso de proteção facial a fim de conter a contaminação pelo novo coronavírus.
Além do presidente, outros três ministros e doze autoridades também foram multadas em R$ 552,71 cada por desrespeitarem a legislação. O prazo para apresentação da defesa é de 10 dias e, a partir de então, de 30 dias para a quitação dos débitos. Se não pagar, Bolsonaro deve ter seu nome inscrito na dívida ativa do Estado.
Nesta sexta-feira, também foram autuados os ministros da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, das Comunicações, Fábio Faria, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, bem como o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carla Zambelli (PSL-SP), Caroline De Toni (PSL-SC) e Guilherme Muraro Derrite (PP-SP) e os deputados estaduais Gil Diniz, Frederico DÁvila, Danilo Balas. As autoridades multadas incluem também o secretário municipal de Saúde de Sorocaba, o diretor-presidente do CEAGESP, e vereadores de Sorocaba e São Bernardo do Campo.
Bolsonaro já havia sido multado, pelo mesmo motivo, no último dia 12 de junho ao participar de "motociata" e comício com apoiadores sem respeitar regras de distanciamento social ou de proteção para prevenir a disseminação da covid-19. Na ocasião, outros nove apoiadores do presidente e autoridades também foram multados, dos quais cinco são reincidentes. O uso de máscaras é obrigatório no Estado de São Paulo desde maio de 2020, conforme decreto.
Ontem (24), durante transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, o presidente voltou a criticar o uso do acessório e disse que seu uso é defendido por pessoas que não acreditam na imunização por vacinas. Segundo dados compilados pela Universidade de Oxford, pouco mais de 11% da população brasileira recebeu duas doses da vacina contra a covid-19 e, por isso, estariam protegidas contra o vírus.
Para Bolsonaro, ontem, o uso de máscaras sob pena de multa "está servindo para arranjar dinheiro para alguns governadores como este de São Paulo". "É multa! Se depender do governador de São Paulo (João Doria (PSDB)), enquanto ele for governador, vai ficar valendo a máscara para todo mundo que é grana para eles", completou o presidente.

Veja Também

"Bolsonaro ainda vai pedir perdão para mim", diz deputado Luis Miranda

Bolsonaro diz que PF vai abrir inquérito para investigar acordo com a Covaxin

No RN, Bolsonaro abaixa máscara de criança em aglomeração

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Brasília (DF) São Paulo (SP) João Doria Planalto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão e duas carretas batem na BR 101 em Rio Novo do Sul
Caminhão e carretas se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Imagem de destaque
Como falar sobre pobreza e desigualdade com as crianças
Imagem de destaque
Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados