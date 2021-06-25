Governo de SP multa Bolsonaro pela segunda vez por não usar máscara

O presidente Bolsonaro visitou Sorocaba, em São Paulo Crédito: Alan Santos/PR

Pela segunda vez em menos de um mês, o presidente Jair Bolsonaro foi multado nesta sexta-feira (25) pelo governo de São Paulo por não usar máscara no Estado. Durante evento hoje em Sorocaba (SP), o presidente Bolsonaro novamente infringiu a lei que determina o uso de proteção facial a fim de conter a contaminação pelo novo coronavírus

Além do presidente, outros três ministros e doze autoridades também foram multadas em R$ 552,71 cada por desrespeitarem a legislação. O prazo para apresentação da defesa é de 10 dias e, a partir de então, de 30 dias para a quitação dos débitos. Se não pagar, Bolsonaro deve ter seu nome inscrito na dívida ativa do Estado.

Nesta sexta-feira, também foram autuados os ministros da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, das Comunicações, Fábio Faria, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, bem como o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carla Zambelli (PSL-SP), Caroline De Toni (PSL-SC) e Guilherme Muraro Derrite (PP-SP) e os deputados estaduais Gil Diniz, Frederico DÁvila, Danilo Balas. As autoridades multadas incluem também o secretário municipal de Saúde de Sorocaba, o diretor-presidente do CEAGESP, e vereadores de Sorocaba e São Bernardo do Campo.

Bolsonaro já havia sido multado, pelo mesmo motivo, no último dia 12 de junho ao participar de "motociata" e comício com apoiadores sem respeitar regras de distanciamento social ou de proteção para prevenir a disseminação da covid-19. Na ocasião, outros nove apoiadores do presidente e autoridades também foram multados, dos quais cinco são reincidentes. O uso de máscaras é obrigatório no Estado de São Paulo desde maio de 2020, conforme decreto.

Ontem (24), durante transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, o presidente voltou a criticar o uso do acessório e disse que seu uso é defendido por pessoas que não acreditam na imunização por vacinas. Segundo dados compilados pela Universidade de Oxford, pouco mais de 11% da população brasileira recebeu duas doses da vacina contra a covid-19 e, por isso, estariam protegidas contra o vírus.