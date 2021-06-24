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Covid-19

No RN, Bolsonaro abaixa máscara de criança em aglomeração

Ele também pediu a uma menina de dez anos que retirasse a proteção contra o coronavírus em evento

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 20:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2021 às 20:38
Bolsonaro tira máscara de criança em meio à pandemia de Covid-19
Bolsonaro tira máscara de criança em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retirou a máscara de uma criança que pegou no colo para tirar uma fotografia, hoje (24), durante agenda no Rio Grande do Norte. Em vídeo que circula nas redes sociais, o presidente recebeu o menino vestido com camisa do Brasil de um dos apoiadores que se aglomeravam para cumprimentá-lo e, ao serem fotografados, Bolsonaro retira o assessório básico para a proteção contra Covid-19.
Durante cerimônia de visita técnica na barragem de Oiticica em Jurucutu, também Rio grande do Norte, Bolsonaro pediu para que a menina Larissa Dantas, de 10 anos, também retirasse a máscara para declamar um poema em sua homenagem. A garota, que se declarou "bolsonarista", iniciou a apresentação com a máscara, mas logo foi interrompida por Bolsonaro. Ele fez um gesto para que ela abaixasse a proteção. Larissa atendeu o pedido.
Nos dois casos, Bolsonaro estava sem máscara. Recentemente, o presidente anunciou que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga um estudo para desobrigar quem já teve covid-19 ou está imunizado contra a doença de usar o acessório. Ainda não houve resposta.
Os atos geraram críticas como a da ex-aliada deputada federal Joice Hasselman. Ela compartilhou o vídeo no qual ele retira a máscara do menino e comentou: "Santo Deus, o monstro terrorista está descontrolado", escreveu em sua conta no Twitter.

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