No RN, Bolsonaro abaixa máscara de criança em aglomeração

Bolsonaro tira máscara de criança em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retirou a máscara de uma criança que pegou no colo para tirar uma fotografia, hoje (24), durante agenda no Rio Grande do Norte. Em vídeo que circula nas redes sociais, o presidente recebeu o menino vestido com camisa do Brasil de um dos apoiadores que se aglomeravam para cumprimentá-lo e, ao serem fotografados, Bolsonaro retira o assessório básico para a proteção contra Covid-19

Durante cerimônia de visita técnica na barragem de Oiticica em Jurucutu, também Rio grande do Norte, Bolsonaro pediu para que a menina Larissa Dantas, de 10 anos, também retirasse a máscara para declamar um poema em sua homenagem. A garota, que se declarou "bolsonarista", iniciou a apresentação com a máscara, mas logo foi interrompida por Bolsonaro. Ele fez um gesto para que ela abaixasse a proteção. Larissa atendeu o pedido.

Não tenho palavras para comentar a cena do presidente Jair Bolsonaro retirando a máscara do rosto de uma criança no Rio Grande do Norte. Não se tem o que dizer, apenas sentir a repulsa por esse ato de um homem repugnante. pic.twitter.com/eSKW4Ke97X — Renato Souza (@reporterenato) June 24, 2021

Nos dois casos, Bolsonaro estava sem máscara. Recentemente, o presidente anunciou que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga um estudo para desobrigar quem já teve covid-19 ou está imunizado contra a doença de usar o acessório. Ainda não houve resposta.