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Covid-19

Governo de SC decreta estado de emergência e fecha serviços não essenciais

O conjunto de medidas entrou em vigor nesta quarta-feira (18) e tem validade de sete dias

Publicado em 18 de Março de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 18:09
Carlos Moisés Crédito: Julio Cavalheiro/SECOM
O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), decretou situação de emergência no Estado devido ao avanço do novo coronavírus.
O conjunto de medidas entrou em vigor nesta quarta-feira, 18, e tem validade de sete dias. Estão suspensos os serviços públicos e privados não essenciais, a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro e a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros no Estado. Os ônibus interestaduais podem seguir passando por Santa Catarina, mas não estão autorizados a embarcar ou desembarcar passageiros. As consultas ambulatoriais e os exames eletivos também estão suspensos na rede pública.
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O documento especifica que seguem abertos serviços essenciais como farmácias, supermercados, unidades de saúde, postos de combustíveis, funerárias, distribuidoras de água, gás e energia, clínicas veterinárias de emergência, serviços de telecomunicações, órgãos de imprensa, serviços de segurança privada e a coleta de lixo. No setor público, as secretarias de Segurança Pública (SSP), Saúde (SES) e Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) seguem funcionando, além da Defesa Civil. Os aeroportos catarinenses permanecem abertos.

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O decreto também proíbe a realização de eventos e reuniões de qualquer natureza, tanto públicas quanto privadas, pelo período de 30 dias. Incluem-se excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos.
Santa Catarina tem sete casos confirmados de coronavírus e já há transmissão local no Estado.

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