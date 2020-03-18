Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Calamidade

'Finalmente', diz Casagrande sobre medida de Bolsonaro sobre coronavírus

Presidente pediu ao Congresso o reconhecimento de calamidade pública no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 23:29

Publicado em 17 de Março de 2020 às 23:29

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande já havia decretado emergência Crédito: Hélio Filho/Secom
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), comentou, na noite desta terça-feira (17), no Twitter, a decisão do governo Jair Bolsonaro (sem partido) de pedir ao Congresso o reconhecimento de calamidade pública no país.  A medida foi tomada em meio à pandemia de coronavírus.
"Finalmente uma medida que aponta para o reconhecimento da gravidade da Pandemia do Covid 19", escreveu Casagrande.
Bolsonaro já chamou a pandemia de "fantasia" e "histeria" e até convocou apoiadores para um protesto que se pediu o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Além de essas medidas serem inconstitucionais, a aglomeração de pessoas colabora com a disseminação do vírus.
O próprio Bolsonaro também se encontrou com os manifestantes, contrariando orientações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde.
Nesta terça, Bolsonaro adotou, ao menos em uma publicação no Twitter um tom de conciliação e falou em união em prol do combate ao novo coronavírus.

ES JÁ DECRETOU EMERGÊNCIA

No Espírito Santo, a emergência devido à doença Covid-19 (provocada pelo novo coronavírus) já foi decretada.

Veja Também

Justiça Federal suspende prazos processuais e atendimento no ES

Assembleia do ES suspende sessões e fecha atendimento ao público externo

Coronavírus: Tribunal de Contas do ES suspende sessões e atendimento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados