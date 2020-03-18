'Finalmente', diz Casagrande sobre medida de Bolsonaro sobre coronavírus

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), comentou, na noite desta terça-feira (17), no Twitter, a decisão do governo Jair Bolsonaro (sem partido) de pedir ao Congresso o reconhecimento de calamidade pública no país. A medida foi tomada em meio à pandemia de coronavírus.
"Finalmente uma medida que aponta para o reconhecimento da gravidade da Pandemia do Covid 19", escreveu Casagrande.
O próprio Bolsonaro também se encontrou com os manifestantes, contrariando orientações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde.
Nesta terça, Bolsonaro adotou, ao menos em uma publicação no Twitter um tom de conciliação e falou em união em prol do combate ao novo coronavírus.
ES JÁ DECRETOU EMERGÊNCIA
No Espírito Santo, a emergência devido à doença Covid-19 (provocada pelo novo coronavírus) já foi decretada.