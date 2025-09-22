Reação

Governo brasileiro critica sanção dos EUA a esposa de Moraes: 'Brasil não se curvará'

Ministério das Relações Exteriores classifica anúncio de sanção contra mulher de Moraes como ‘nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros’

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:46

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo afirmou que a sanção por meio da Lei Global Magnitsky simboliza uma "nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros". Também alegou que os norte-americanos tentaram justificar a punição "com inverdades".

"O governo brasileiro recebe, com profunda indignação, o anúncio, pelo governo norte-americano, da imposição da Lei Magnitsky à esposa do Ministro Alexandre de Moraes e a instituto ligado a ele. Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida, no comunicado divulgado na manhã de hoje", afirmou.

O Itamaraty disse ainda que o uso da Lei Magnitsky por parte dos Estados Unidos é uma ofensa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Itamaraty disse ainda que o uso da Lei Magnitsky por parte dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, "não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países", mas também uma representação da "politização" e do "desvirtuamento na aplicação da lei".

"Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil não se curvará a mais essa agressão", finalizou o governo brasileiro.

A administração de Trump anunciou, nesta segunda-feira (22), que Viviane e o Instituto Lex, ligado à família de Moraes, também seriam sancionados por meio da Lei Magnitsky. Outras autoridades, entre elas o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, também tiveram os vistos cancelados.

