EUA sancionam mulher de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky

Governo do Donald Trump agora coloca sua mulher, Viviane Moraes, na lei que para impor sanções a graves violadores dos direitos humanos.

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:33

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (22/9) sanções contra a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Viviane Barci de Moraes foi sancionada, assim como o ministro, com a Lei Magnitsky, conforme publicado no site do Tesouro americano.

(Esta reportagem está sendo atualizada. Mais detalhes em breve)

