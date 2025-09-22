Home
>
Mundo
>
EUA sancionam mulher de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky

EUA sancionam mulher de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky

Governo do Donald Trump agora coloca sua mulher, Viviane Moraes, na lei que para impor sanções a graves violadores dos direitos humanos.

Marina Rossi

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:33

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Reuters

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (22/9) sanções contra a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Recomendado para você

Passar muito tempo sentado no vaso sanitário pode ocasionar diversas doenças, que podem exigir até cirurgia. Aqui estão algumas delas e como podemos evitá-las.

As 7 condições de saúde que mostram por que levar celular ao banheiro não é uma boa ideia

Presidente expressa frustração por 'nada estar sendo feito' e pede à procuradora-geral Pam Bondi que investigue seus oponentes.

Trump pede ao Departamento de Justiça 'urgência' em processos contra adversários políticos

O país nunca conseguiu o almejado assento permanente na instituição, mas mesmo assim ganhou o direito de ser o primeiro a falar nas reuniões anuais que ocorrem em Nova York.

Como o Brasil ajudou a criar a ONU?

Viviane Barci de Moraes foi sancionada, assim como o ministro, com a Lei Magnitsky, conforme publicado no site do Tesouro americano.

(Esta reportagem está sendo atualizada. Mais detalhes em breve)

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais