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Gol terá voos diretos para os Estados Unidos e Cancún

Além dos destinos da América do Norte, a Gol também terá voos diretos para Quito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 01:19

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 01:19

Cancún, no México Crédito: Pixabay
A partir de 4 de novembro, a Gol Linhas Aéreas vai começar a operar rotas diretas para dois destinos nos Estados Unidos, Miami e Orlando. Serão quatro decolagens diárias, duas de Brasília e duas de Fortaleza. Já os voos para Cancún serão operados a partir de junho de 2019, de acordo com as previsões da Gol. A cidade mexicana também contará com quatro saídas diariamente, porém, todas saindo de Brasília.
A companhia escolheu estes pontos de saída no Brasil por causa de suas localizações privilegiadas e ampla oportunidade de conexões com os demais destinos da companhia. A Gol explica que 30 destinos podem ser conectados com Brasília e Fortaleza, sendo assim, os moradores do Rio poderão embarcar para as duas cidades da Flórida tanto do aeroporto do Galeão quando pelo Santos Dumont.
"Estamos expandindo nossas operações internacionais para além da América Latina e as novas rotas para os Estados Unidos marcam o início de uma nova era para a Gol", diz Eduardo Bernardes, vice-presidente de vendas e marketing da companhia aérea.
Além dos destinos da América do Norte, a Gol também terá voos diretos para Quito. As decolagens para a capital equatoriana começarão a partir de 27 de dezembro, com três saídas semanais do Aeroporto Internacional de São Paulo.
Os bilhetes para os novos destinos estarão disponíveis em todos os canais da companhia - aplicativo, site e lojas VoeGOL - e também nas agências de viagem parceiras.

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