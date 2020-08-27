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Investigação

Gilmar suspende ação da Lava Jato contra Serra

O ministro do STF também mandou dar acesso a tudo o que houver contra o senador José Serra

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 07:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 07:48
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Em discurso, à tribuna, senador José Serra (PSDB-SP).
O senador José Serra (PSDB-SP) é acusado pelo crime de lavagem de dinheiro Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou a suspensão da ação penal contra o senador José Serra (PSDB-SP), 78, e a filha, Verônica Allende Serra, a cargo da Lava Jato de São Paulo sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional.
Mendes ainda concedeu à defesa do tucano acesso a detalhes das investigações da força tarefa paulista.
Em julho, o Ministério Publico Federal em São Paulo denunciou o senador e ex-governador de São Paulo sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional. A filha do tucano também foi denunciada pela equipe da Lava Jato.
No final de julho, o presidente do STF, Dias Toffoli, já havia suspendido duas investigações contra o senador. Além da acusação de lavagem de dinheiro transnacional, da qual Serra virou réu, ele paralisou uma apuração sob suspeita de caixa dois na campanha de 2014. A decisão de Gilmar amplia os efeitos dessa decisão anterior de Toffoli.

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A decisão de Gilmar Mendes está sob sigilo e foi revela pela revista Crusoé. A reportagem também teve acesso a parte do despacho.
"Considerando o descumprimento da medida liminar anteriormente deferida, oficie-se o juízo reclamado para o integral cumprimento das ordens, com a suspensão da Ação Penal no 5003598- 35.2020.4.03.6181 e a concessão de acesso imediato à defesa de José Serra de tudo o que contra ele houver", afirmou Mendes no despacho, datado de 20 de agosto.
Nos dois casos suspensos, Toffoli afirmou que há "risco potencial de que sejam apreendidos e acessados documentos e informações relacionadas ao desempenho da atual atividade de senador da República, com a indevida intromissão da autoridade reclamada".
As autoridades reclamadas são juízes que atuam na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo e 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, onde as duas apurações tramitam. Serra foi alvo de buscas da Polícia Federal nas duas investigações.

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Além da suspensão, a decisão do ministro do STF determinou que a defesa de Serra tenha acesso imediato às investigações e procedimentos da Lava Jato contra o tucano.
A Polícia Federal chegou a ser barrada ao tentar acessar o gabinete parlamentar por decisão também de Toffoli, após um pedido apresentado pela Mesa Diretora do Senado, presidida por Davi Alcolumbre (DEM-AP).
As investigações apuram fraudes relacionadas a obras do Rodoanel. De acordo com as investigações, Jose Amaro Pinto Ramos e Veronica Serra constituíram empresas no exterior, ocultando seus nomes, e por meio delas receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao entao governador paulista. Serra governou o estado de 2007 a 2010.
"Neste contexto, realizaram numerosas transferências para dissimular a origem dos valores, e os mantiveram em uma conta de offshore controlada, de maneira oculta, por Veronica Serra até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta, na Suica."

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José Amaro Pinto Ramos tem sido apontado por delatores nos últimos anos como lobista e operador ligado aos tucanos. Segundo a Procuradoria, ele não foi alvo da denúncia porque tem mais de 70 anos e os crimes atribuídos a ele prescreveram --as investigações só apontam que ele teria cometido irregularidades até 2007.
A delação de ex-executivos da Odebrecht é uma das principais bases para a acusação, que também usa a delação da Andrade Gutierrez e analisa extensas movimentações financeiras.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa do senador.

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