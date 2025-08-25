Home
>
Brasil
>
Genial/Quaest: 52% consideram que Bolsonaro participou de plano golpista

Genial/Quaest: 52% consideram que Bolsonaro participou de plano golpista

Na pesquisa de março, 15% não souberam ou não responderam essa questão e 1% sustentou que não houve tentativa de golpe. Já neste mês de agosto, 10% não deram opinião e 2% afirmaram não ter havido tentativa de golpe

Flávia Said

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:00

Cresceu levemente o percentual de brasileiros que afirmam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do plano da tentativa de golpe contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na última pesquisa Genial/Quaest, de março de 2025, o percentual era de 49%, ante 35% que consideraram que o ex-mandatário não teve envolvimento. Agora, na pesquisa de agosto, divulgada nesta segunda-feira, 25, são 52% os que consideram que Bolsonaro participou do plano golpista, contra 36% que negam essa participação.

Recomendado para você

A lei foi aprovada como um instrumento de sancionar autoridades russas ligadas ao assassinato de Magnitsky

Genial/Quaest: 49% acreditam que uso da Magnitsky contra Moraes é injusta

Na pesquisa de março, 15% não souberam ou não responderam essa questão e 1% sustentou que não houve tentativa de golpe. Já neste mês de agosto, 10% não deram opinião e 2% afirmaram não ter havido tentativa de golpe

Genial/Quaest: 52% consideram que Bolsonaro participou de plano golpista

Um dos estados de maior atenção é o Espírito Santo, com grande concentração de casos, responsável por 6.322 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, por 2.500.

Oropouche é observado de perto em busca de terapias. ES lidera casos no Brasil

Na pesquisa de março, 15% não souberam ou não responderam essa questão e 1% sustentou que não houve tentativa de golpe. Já neste mês de agosto, 10% não deram opinião e 2% afirmaram não ter havido tentativa de golpe.

Leia mais

Imagem - O que é asilo político? Bolsonaro cogitou pedir direito à Argentina, diz PF

O que é asilo político? Bolsonaro cogitou pedir direito à Argentina, diz PF

A Região Nordeste é onde há maior percentual de pessoas sustentando a participação de Bolsonaro na intentona golpista: são 62% com essa visão, versus 26% que não veem envolvimento do ex-presidente. Já o Sul é a única região em que o percentual dos que negam a participação do ex-presidente supera o percentual daqueles que a afirmam: 46% contra 43%. No Sudeste, 52% veem participação e 36%, não. No Centro-Oeste/Norte, 47% dos entrevistados dizem que Bolsonaro participou da trama golpista e 40% dizem que não houve participação do ex-presidente.

Por religião, o destaque é para os evangélicos, grupo em que 54% consideram que não Bolsonaro participou do plano de golpe, ante 34% que avaliam que houve envolvimento. Há ainda 9% que não souberam ou não responderam e 3% que sustentaram que não houve sequer uma tentativa. Entre os católicos, 59% dizem acreditar que Bolsonaro se envolveu no plano e 30% têm opinião contrária, além de 9% que não informaram e 2% que negam o plano golpista.

Ex-presidente Jair Bolsonaro durante homenagem póstuma ao pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata, no Senado
Ex-presidente Jair Bolsonaro durante é visto como um dos articulares do plano golpiusta Crédito: Carlos Moura/Agência Senado

O levantamento também mostrou que 86% dos brasileiros já sabem que o ex-chefe do Palácio do Planalto virou réu em um processo que o acusa de planejar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma da Corte, convocou sessões extraordinárias para o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. O julgamento foi marcado para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, por meio de 2.004 entrevistas face a face. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

LEIA MAIS

Bolsonaro nega ao STF tentativa de fuga e chama relatório da PF de peça política

Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano

Pastor Silas Malafaia admite hipótese de prisão e ataca Moraes

'Nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso', disse Eduardo a Bolsonaro

Genial/Quaest: cresce pressão para Bolsonaro apoiar outro nome

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Atos Golpistas Bolsonaro Preso

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais