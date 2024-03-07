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Após perseguição policial

Fugitivo de segurança máxima é encontrado em 'hotel do crime' em MS

No local, foragidos da Justiça se refugiavam com alimentação e estadia garantida por uma facção criminosa. O homem planejava fugir para o Paraguai

Publicado em 07 de Março de 2024 às 15:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2024 às 15:58
Naudiney de Arruda Martins (direita), de 32 anos, foi recapturado na noite desta quarta-feira (6)
Naudiney de Arruda Martins (direita), de 32 anos, foi recapturado na noite dessa quarta-feira (6) Crédito: Divulgação/Agepen
Um dos presos que fugiram do presídio de segurança máxima, em Campo Grande (MS), foi recapturado na noite desta quarta-feira (6) após perseguição policial. Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, estava em uma casa que funcionava como 'hotel do crime'. No local, foragidos da Justiça se refugiavam com alimentação e estadia garantida por uma facção criminosa.
O homem planejava fugir para o Paraguai. Ele teria entrado em contato com outros membros da organização para fazer o resgate e levá-lo até a fronteira entre os dois países. Naudiney tentou fugir quando a Polícia chegou na residência. Ele pulou o muro do fundo da casa, entrou em um condomínio próximo e escalou diversas residências. Por fim, se escondeu em uma casa ainda em construção e os agentes o capturaram nas lajes.
O outro preso que fugiu, Douglas Luan Souza Anastácio de 33 anos, segue foragido. Ele estava na residência momentos antes de a Polícia chegar. Cinco pessoas estavam no 'hotel do crime', além de Naudiney. Um deles, de 23 anos, tinha mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores e foi preso. Os outros quatros foram autuados por terem ajudado na fuga.
Os dois fugiram na segunda-feira em uma tentativa de fuga de quatro detentos. Eles pertenciam ao Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho. O episódio ocorreu por volta das 3h40. Eles fugiram pelo muro e com o auxílio de uma corda. Todos estavam alojados no Pavilhão 6. A cadeia é tida como de segurança Máxima. Douglas respondia por tráfico e roubo, enquanto Naudiney por roubo e furto.

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