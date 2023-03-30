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Confira os lotes

Fugini admite uso de matéria-prima vencida e anuncia recall de maionese

Em comunicado publicado nesta quinta (30), empresa afirma que usou corante fora do prazo de validade

Publicado em 30 de Março de 2023 às 19:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mar 2023 às 19:28
SÃO PAULO - Em comunicado publicado na tarde desta quinta-feira (30), a empresa Fugini admitiu que usou ingredientes vencidos na produção de maionese e, por esse motivo, está fazendo o recall (recolhimento) dos itens impróprios para consumo. Na quarta-feira (29), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia anunciado a suspensão da fabricação, distribuição, venda e uso dos produtos da marca.
O recall vale apenas para os produtos do tipo maionese que têm prazo de validade até dezembro de 2023 e que seja do lote que se inicia com o número 354, e qualquer lote de maionese que tenha o vencimento previsto para janeiro, fevereiro ou março de 2024.
Fugini anuncia recall de maionese por uso de matéria-prima vencida
Fugini anuncia recall de maionese por uso de matéria-prima vencida Crédito: Divulgação
Por meio de nota, a empresa afirma que, "por um erro operacional", os itens que devem ser recolhidos foram fabricados com urucum fora da data de validade. O ingrediente é usado para dar cor ao produto e, segundo a Fugini, a quantidade usada "representa 0,003% da formulação" da maionese.
"Estamos providenciando um RECALL do produto MAIONESE com marca FUGINI produzida na planta de Monte Alto/SP no período de 20/12/2022 a 21/03/2023, ou seja, cujo prazo de validade seja dezembro de 2023, com número de lote iniciando-se a partir do número 354, e qualquer lote com prazo de validade em janeiro, fevereiro ou março de 2024", informou a Fugini em nota.
  • Lotes que vão fazer parte do recall
  • Lotes com vencimento em dez/2023 e iniciados com a numeração 354
  • Todos lotes com vencimento para janeiro, fevereiro, março de 2024
"Por um erro operacional, esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum (agente natural para dar cor ao produto) que representa 0,003% da formulação que estava fora da sua data de validade", completou a empresa.
A marca informou que a toda a linha de produtos da Fugini, que também produz molhos de tomates, mostardas, ketchups e alimentos em conserva, "segue sendo comercializadas normalmente nos pontos de varejo."

Suspensão na Anvisa

Na quarta-feira (29), a Anvisa já havia anunciado a suspensão da fabricação, distribuição, venda e uso dos produtos da Fugini, depois de constatar falhas consideradas graves no processo de confecção dos produtos da marca.
Em inspeção feita na sede da empresa alimentícia, a agência identificou problemas de boas práticas de fabricação — regras que empresas do setor de alimentos devem seguir — relacionados à higiene dos produtos, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas, rastreabilidade, entre outras falhas.
"Essas falhas podem impactar na qualidade e segurança do produto final", informou a Anvisa por meio de nota. A medida, segundo a agência, é preventiva e a suspensão da produção e comércio dos produtos da marca ficará válida até que a empresa adeque o processo de confecção às regras das boas práticas de fabricação.
Logo após o anúncio, também na quarta (29), a Fugini publicou uma nota desmentindo o recall e avisando os problemas identificados pela Anvisa já haviam sido resolvidos. No comunicado desta quinta (30), porém, a empresa voltou atrás, admitiu o uso da matéria-prima vencida e anunciou a necessidade de fazer o recolhimento da maionese.

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