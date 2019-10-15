Ataque nas redes

Frota diz que Pabllo Vittar "faria muito melhor" no lugar da ministra Damares

Nas redes sociais, o deputado afirmou que a cantora não deve ter vergonha de ser brasileira e, sim, de ter Bolsonaro como presidente

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 14:31 - Atualizado há 6 anos

O deputado federal Alexandre Frota Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados/Reprodução

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) escreveu em uma rede social que a cantora Pabllo Vittar, no lugar da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, "faria muito melhor". A referência foi feita em meio a um comentário em que o parlamentar citou que a artista disse ter "vergonha de ser brasileira por causa do presidente", Jair Bolsonaro. Frota foi recentemente expulso do PSL, partido do chefe do Executivo nacional.

Pablito Vittar tem vergonha de ser Brasileiro por causa do Bolsonaro . @pabllovittar não tenha vergonha de ser Brasileira e sim de ter o Bolsonaro como Presidente.Entre na luta para tira lo .Vc no lugar da Damares faria muito melhor @MinistraDamare1 . https://t.co/ekB38s2kLy — Alexandre Frota (@alefrota77) October 15, 2019

No comentário, postado em seu perfil no Twitter, o parlamentar defendeu que a cantora deveria não ter vergonha de ser brasileira, mas sim de ter Bolsonaro como presidente. Ele ainda disse à Pabllo, sobre Bolsonaro: "Entre na luta para tirá-lo."

Frota travou uma briga com Bolsonaro após ser expulso do PSL. O deputado criticou algumas atitudes do governo, fato que desagradou o chefe do Executivo. Agora, há uma troca de farpas entre os integrantes da sigla e o próprio presidente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta