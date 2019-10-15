Home
>
Brasil
>
Frota diz que Pabllo Vittar "faria muito melhor" no lugar da ministra Damares

Frota diz que Pabllo Vittar "faria muito melhor" no lugar da ministra Damares

Nas redes sociais, o deputado afirmou que a cantora não deve ter vergonha de ser brasileira e, sim, de ter Bolsonaro como presidente

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 14:31

 - Atualizado há 6 anos

O deputado federal Alexandre Frota Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados/Reprodução

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) escreveu em uma rede social que a cantora Pabllo Vittar, no lugar da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, "faria muito melhor". A referência foi feita em meio a um comentário em que o parlamentar citou que a artista disse ter "vergonha de ser brasileira por causa do presidente", Jair Bolsonaro. Frota foi recentemente expulso do PSL, partido do chefe do Executivo nacional. 

Recomendado para você

Descubra obras que unem entretenimento, repertório e ótimas oportunidades de estudo para o Enem e vestibulares

8 filmes para estudar temas sociais e históricos nas férias

Filho do ex-presidente perderá cargo por causa de faltas, enquanto Ramagem foi condenado pelo STF; Motta e a maioria dos membros da Mesa Diretora votaram pela cassação

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Roberta Moreira Luchsinger foi alvo de busca e apreensão no bairro de Higienópolis, em São Paulo; Defesa de empresária diz que tratava de negócios sobre canabidiol; filho de presidente não é investigado

Amiga de Lulinha recebeu R$ 300 mil de Careca do INSS para 'filho do rapaz'

No comentário, postado em seu perfil no Twitter, o parlamentar defendeu que a cantora deveria não ter vergonha de ser brasileira, mas sim de ter Bolsonaro como presidente. Ele ainda disse à Pabllo, sobre Bolsonaro: "Entre na luta para tirá-lo."

Frota travou uma briga com Bolsonaro após ser expulso do PSL. O deputado criticou algumas atitudes do governo, fato que desagradou o chefe do Executivo. Agora, há uma troca de farpas entre os integrantes da sigla e o próprio presidente.

Leia mais

Briga com PSL inflama base, mas Bolsonaro não depende só da militância

"Bolsonaro não iria longe como militar e viu saída na política"

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais