Foto de Marina Silva em 1986 foi feita em ato contra desmatamento

É enganoso um texto que, associado a uma foto, afirma que a candidata à Presidência da República pela Rede, Marina Silva, teria invadido uma fazenda no Acre em 1986 de maneira semelhante ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Na verdade, a foto que circula no WhatsApp mostra um "empate", manifestação feita por seringueiros para impedir o desmatamento na Fazenda Bordon, em Xapuri.

MST informou que nem tem atuação no Acre. Foto é de um "empate", protesto contra desmatamento no Acre Crédito: Reprodução

projeto Comprova, uma coalizão composta por 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação nesta eleição presidencial. Confira As informações sobre a foto foram verificadas pelo, uma coalizão composta por 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação nesta eleição presidencial. Confira outras checagens do Comprova publicadas no Gazeta Online , um dos parceiros do projeto.

Marina recordou o episódio em um discurso no Plenário do Senado, em 14 de novembro de 1996, quando ela representava o Acre na Casa. "Após andarmos seis horas a pé, chegamos onde os fazendeiros iriam derrubar ilegalmente 700 hectares de floresta. Enfrentamos os peões e a Polícia  paga com o dinheiro público  que estavam ali de prontidão para defender os interesses dos fazendeiros e percebemos que éramos impotentes para resolver um problema tão grande. Voltamos a pé e foi necessária uma engenharia enorme para permanecermos na luta".

Em um artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais , o antropólogo Mauro de Almeida descreve o empate na fazenda Bordon, liderado pelo ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988. O acadêmico escreve que Mendes coordenou "cerca de cem seringueiros, que caminharam durante três dias pelas coivaras enegrecidas e fumegantes de florestas recém-queimadas. Entre os participantes do protesto estavam "um fotógrafo, dois agrônomos, um antropólogo e uma jovem professora sindicalizada, Marina Silva".

Em uma reportagem publicada em 2013 pelo portal G1, a zeladora Maria Elvana Pereira relembrou sua participação no mesmo empate, quando tinha 15 anos. Assim como nos relatos anteriores, ela indica que os seringueiros não permaneceram ou ocuparam a fazenda. "Foi todo mundo e quando chegou lá tava a peãozada derrubando tudo e o Chico Mendes de frente, para a gente falar com os chefes lá, e eu no meio toda animada. [...] Aí voltamos e em seguida o Chico Mendes fez um ato público e disse que estava sendo ameaçado de morte, que sabia que ia morrer e ele não queria que ninguém deixasse. Ele queria que continuasse a luta".

Outro elemento que reforça que a imagem não retrata uma ocupação do MST é o fato de o movimento não estar organizado no Acre. "Não realizamos, até então, nenhuma ocupação por lá. Ou seja, não temos um nível de organicidade construída, nem assentamentos ou acampamentos", informou a assessoria do grupo, fundado oficialmente em 1984 , no Paraná.

O Comprova entrou em contato com a assessoria de Marina, que negou que a imagem esteja relacionada à invasão de terras ou ao MST. Segundo a nota da candidata, no "empate" os manifestantes se colocavam em frente às árvores para impedir sua derrubada. A assessoria acrescentou que o coordenador do movimento de seringueiros era Chico Mendes. Não identificamos o autor da foto original.