São Paulo

Fogo no Museu da Língua Portuguesa teve início em holofote

O incêndio destruiu parcialmente a estrutura e matou o brigadista Ronaldo Pereira da Cruz, que tentava combater as chamas

Publicado em 5 de julho de 2019 às 11:09 - Atualizado há 6 anos

O Museu da Língua Portuguesa deve ser reaberto no primeiro semestre de 2020 Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que investigou o incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa, no centro da cidade. Ninguém foi indiciado e o laudo da perícia aponta que o fogo foi provocado por um "defeito em um dos holofotes".

As conclusões do inquérito foram transmitidas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira, 4. O incêndio, que atingiu o museu no dia 21 de dezembro de 2015, destruiu parcialmente a estrutura e matou o brigadista Ronaldo Pereira da Cruz, que tentava combater as chamas.

No dia do incêndio, a Estação da Luz, que funciona no mesmo complexo, foi evacuada e os trens pararam de circular. A área não tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A estrutura vem passando por obras de restauração. Em maio deste ano, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa anunciou que o Museu da Língua Portuguesa deve reabrir as portas no primeiro semestre de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta